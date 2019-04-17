MOYO открывает сервисный центр

17 апреля 2019, 12:04

Теперь в сети магазинов MOYO можно не только покупать технику и электронику, но и сдать гаджеты на ремонт



Компания MOYO объявила о старте услуги негарантийного ремонта. Теперь во всех 45 магазинах сети, расположенных в 26 городах Украины, различную технику и электронику можно сдать на диагностику и ремонт.

“Со стартом услуги негарантийного ремонта MOYO замыкает цикл покупательских потребностей: консультацию, продажу, сервисные услуги, прием техники на гарантийный ремонт, проведение негарантийного ремонта и обслуживание техники, а также выкуп по программе Trade-in”, - рассказал Дмитрий Воронянский, руководитель Сервисного центра компании MOYO.Ключевая особенность ремонта в MOYO в случаях не подпадающих под условия гарантии производителя — трехмесячная гарантия на запчасти и работу, а также официальное документирование проведенных работ с выдачей фискального чека. Кроме того, сотрудники сервисного центра MOYO могут проводить компонентный ремонт, в котором, нередко отказывают другие сервисные центры.На ремонт и обслуживание принимается практически вся техника: смартфоны, планшетные компьютеры, электронные книги, ноутбуки, игровые консоли, мелкая бытовая техника и ряд других товаров. В том числе сервисный центр MOYO обслуживает некоторые категории товаров, ремонт которых слабо развит в Украине, например, электротранспорта (гиробордов, моноколес и т.д.) и квадрокоптеров.В рамках старта новой услуги, компания MOYO до 01.05 проводит бесплатную диагностику техники. Таким образом покупатель сможет для себя решить целесообразность ремонта, а также получит предварительную информацию о его сроках. Подробнее об условиях ремонта можно узнать на горячей линии MOYO по номеру 0 800 507 800, или на сайте moyo.ua.