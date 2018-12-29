В Украине открылся первый круглосуточный склад-магазин техники и электроники

29 декабря 2018, 12:58

Сеть MOYO пополнилась уникальным для Украины форматом магазина.

MOYO меняет подход к покупке техники и электроники в Украине. Новый склад-магазин работает круглосуточно и позволяет прямо на месте выбрать и сравнить товары из всего ассортимента сети, а это порядка 25 тыс. товарных позиций.

Новый киевский магазин MOYO стал самым высокотехнологичным в Украине. Покупатели могут выбирать товары как из ассортимента, представленного в магазине, так и делать заказы через сайт moyo.ua или продавца-консультанта. Уже через 20 минут заказ будет доставлен в магазин. При этом весь процесс доставки автоматизирован и товар поступает со склада по прямой транспортной ленте.

Благодаря огромному ассортименту в постоянном наличии на складе, у покупателей есть возможность на месте сравнивать несколько моделей техники или ее цветовых решений. Кроме того, в отличие от традиционных магазинов, где габаритный товар зачастую представлен в единственном экземпляре на витрине, на складе-магазине MOYO его можно будет приобрести новым в заводской упаковке.

Новый склад-магазин работает в формате 24/7. Он стал крупнейшим в сети MOYO и занимает площадь порядка 1 500 м², расположившись на трех этажах нового офисного здания по адресу ул. Марка Вовчка, 18А. При этом на месте прежнего круглосуточного магазина открылась стоковая торговая точка MOYO, в которой реализовывается уцененный товар.





