Ночью дешевле: MOYO устраивает распродажу в круглосуточном магазине

9 апреля 2019, 16:45

Компания MOYO объявила о новой ночной распродаже в своем круглосуточном магазине.

На этот раз «вкусные цены» будут в основном на бытовую технику, но те, кому нужен новый телевизор, смартфон или другие гаджеты, также найдут для себя много интересных предложений.

Сниженные цены будут действовать на более чем 100 товаров от ведущих брендов, а размер скидки будет достигать 50%. В числе акционных предложений:

утюг Russell Hobbs 23591-56 Light & Easy Pro за 475 грн вместо 829 грн;

пылесос Gorenje VC 2101 SCY за 1 888 грн вместо 2 519 грн;

стиральная машина Candy CSS4 1372D3/1-S с 6 999 грн вместо 8 499 грн;

посудомоечная машина Candy CDI1D952 за 7 499 грн вместо 8 399 грн;

телевизор Samsung UE49NU7120 за 16 799 грн вместо 23 999 грн;

смартфон Apple iPhone 8 64GB за 16 999 грн вместо 19 999 грн;

рюкзак Wenger Legacy 16" Black за 1 499 грн вместо 2 645 грн;

Распродажа стартует в 22:00 10 апреля и продлится до 10:00 11 апреля. Специальная цена будет действовать только при покупке в магазине MOYO 24/7 (Киев, ул. Марка Вовчка, 18А) в указанный период, или до последнего товара на складе.