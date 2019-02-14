В Чернигове открывается обновленный магазин MOYO

14 февраля 2019, 10:15

Покупать технику и электронику в Чернигове стало проще и приятней. В ТРК «МЕГА Центр» после масштабного обновления открывается магазин MOYO.

Теперь в черниговском MOYO помимо персональной электроники представлена бытовая техника, а также товары для личного пользования. Кроме того, в магазине находится стойка pick-up, на которой можно получить заказы, оформленные через сайт moyo.ua.

Официальное открытие состоится 14 февраля, но уже сегодня магазин работает в тестовом режиме. Покупателей ожидают специальные цены на смартфоны, аксессуары, портативную акустику и другие товары. Кроме того, до конца недели в рамках программы лояльности всем покупателям будут начисляться повышенные бонусы.

MOYO в Чернигове стал первым региональным магазином, открытым в новом формате, который в компании характеризуют четырьмя словами: «скорость, комфорт, удобство и доверие». Теперь торговая точка зонированием напоминает квартиру, делая ее более уютной. Впервые этот дизайн был реализован в сентябре прошлого года в столице, где уже работают четыре магазина в новом формате.

«Мы провели колоссальную работу в поиске лучших мировых наработок в ритейле, создав особенный формат, и уверены, покупатели оценят его по достоинству. Каждый уголок нового магазина зонирован, и знакомит с самой современной техникой. Все устройства доступны для тестирования, а наши консультанты помогут с настройкой и обучат использованию», — рассказал CEO MOYO Андрей Барашенко.

Магазин MOYO находится по адресу пр-т Мира, 49, ТРК «МЕГА Центр», 1-й этаж.