Основные правила при ремонте бытовой техники

6 сентября 2022, 12:15

Есть три очень важных правила, которые вы должны соблюдать, пытаясь сделать любой тип ремонта прибора. Никогда не пытайтесь сэкономить время или деньги, игнорируя эти правила. Вы ничего не спасете, а можете навредить себе или испортить прибор.

1. Всегда убедитесь, что электрическое питание и/или подача газа в прибор отключено, прежде чем тестировать прибор, чтобы диагностировать проблему или выполнить ремонт. Если вы включаете питание, чтобы проверить работу после ремонта, не прикасайтесь к прибору; просто включите питание и наблюдайте. Если требуется настройка, выключите питание перед их выполнением.

2. Если части устройства скреплены винтами, болтами, заглушками и другими крепежными деталями, вы, вероятно, сможете выполнить любой необходимый ремонт. Если детали скреплены заклепками или сварными швами, не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Вызовите специалиста по обслуживанию.

3. В большинстве случаев сломанные или неисправные части устройства можно заменить быстрее и дешевле, чем отремонтировать их вы или профессионал. Замените любые сломанные или неисправные части новыми, изготовленными специально для этого прибора. Если вы не можете найти точную замену сломанной части, можно заменить подобную деталь, если она подходит к старому месту. В этом случае обратитесь к инструкциям производителя по установке.

Запчасти для бытовой техники можно приобрести в сервисных центрах бытовой техники, у дилеров по ремонту бытовой техники и в магазинах бытовой техники. Вам не всегда нужно обращаться в определенный фирменный центр запчастей для приборов, чтобы получить запчасти и услуги, необходимые для фирменных приборов, поэтому у вас есть выбор покупок и обслуживания.

Если вы не можете найти сервисный центр в вашем регионе, заказывайте нужную деталь непосредственно у производителя. Название и адрес производителя устройства обычно напечатаны на приборе. Обязательно предоставьте изготовителю все возможные данные о модели и деталях прибора. Если есть, поищите запасные части в Интернете.

Прежде чем выполнять ремонт прибора, убедитесь, что прибор получает питание. Отсутствие электроэнергии является наиболее частой причиной неисправности прибора.

Прежде чем начать процесс тестирования и диагностики: