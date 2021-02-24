Открывается первый в Украине фирменный магазин Sony

24 февраля 2021, 13:15

С 26 февраля Sony Centre начинает работу в киевском ТРЦ Blockbuster Mall. Первых покупателей ждут праздничные скидки и подарки.



Sony Centre – новый для Украины розничный формат с продукцией японского бренда и специальными зонами для тестирования.



В магазине представлен широкий ассортимент видео-, фото-, аудиотехники, телевизоров и PlayStation. Кроме того, в наличии карты памяти, аккумуляторы и другие аксессуары к фирменным устройствам.

Вся продукция, представленная в Sony Centre, сертифицирована и обеспечена гарантией производителя, а доставку можно оформить в любой населенный пункт Украины. Также здесь работает точка выдачи для заказов, размещенных через онлайн-магазин www.sonycentre.com.ua.Отличительная особенность Sony Centre – фирменные зоны для тестирования наушников, аудиосистем и премиальных телевизоров Bravia, чтобы оценить функционал, модельный ряд и сделать свой выбор.Для фотографов и видеографов доступна специальная зона с широким ассортиментом оптики, которую можно примерить на свою камеру и протестировать прямо на месте.Консультанты магазина всегда готовы прийти на помощь и ответить на любые вопросы, касающиеся ассортимента и его функционала.По случаю открытия фирменного магазина будут действовать акции с 26.02 до 08.03.2021 года включительно:• При покупке одной пары наушников, получите скидку 50% на вторую;• Приходите в магазин с камерой Sony и получите скидку 15% на объектив;• При покупке избранных моделей телевизоров, получите наушники WH-1000XM4 в подарок или бесплатную доставку, монтаж и настройку телевизора.Также доступны акционные цены на другие категории продуктов.Sony Centre работает по адресу:ТРЦ Blockbuster Mallг. Киев, пр-т. Степана Бандеры 362 этаж, вход 1с 10:00 до 22:00без выходных.