Зачем холодильнику Wi-Fi и другие важные аспекты техники

3 июня 2020, 11:45

Холодильник – практически главный бытовой прибор в семье. Поэтому старый необходимо менять на новый, устаревший – на современный.

Самое время разобраться, по каким параметрам выбирать холодильник, чтобы приобрести бесшумный, энергоэффективный и с наличием smart-функций.

Габариты

Прежде всего, нужно ориентироваться на размер кухни и остальной мебели. Есть стандартный параметр ширины и глубины кухонной техники и мебели – он составляет 60 см. Например, холодильник INDESIT DF 4181 X, который сейчас можно купить со скидкой 1800 грн. Если выбрать более глубокую модель, она может выделяться из общей картины, «торчать» вперед. Если выбрать более широкий, может не хватить места для остального.

Полезный объем

От габаритов холодильника зависит его полезный объем. Для правильного хранения продуктов необходимо свободное расположение в камере холодильника. Двухкамерный холодильник с объемом до 250 литров подойдет для одного-двух человек, 250-300 л – для троих, 300-350 – для 4-5 человек (к примеру, холодильник LG GA-B459SLCM с общим полезным объёмом 341 л), 500 л и более – для большого количества людей. Соотношение холодильной и морозильной камеры должно быть 3:1 или 2:1.

Система размораживания

• ручная разморозка;

• система No Frost, как в холодильнике SAMSUNG RB37J5220SA/UA;

• капельная система разморозки.

Компрессор и уровень шума

Самый современный – инверторный компрессор. Работает без пауз, понижая мощность до минимума при достижении нужной температуры. За счет этого холодильник работает тихо, а также экономится электроэнергия.

Холодильник с обычным компрессором работает по принципу: включился, охладил до нужной температуры, выключился. При этом каждое включение и выключение сопровождается шумом.

Для стандартной квартиры комфортный уровень шума – 40 дБ (как вариант, холодильник HISENSE RT 267D4AW1).

Энергопотребление

В зависимости от класса энергопотребления современные холодильники маркируются буквами А, В и С. Все чаще встречаются холодильники с повышенной энергоэкономичностью, которые маркируются классами A+ (холодильник GORENJE NRK 621 PS4), А++ и А+++, чем больше плюсиков, тем больше экономичность.

Smart-функции

Ещё совсем недавно мало кто понимал необходимость Wi-Fi в холодильнике. Но поклонники «умного дома» уверены, что модуль беспроводной связи в холодильной камере нужная и полезная вещь, ведь она обеспечивает дистанционный контроль оборудования и ряд вспомогательных возможностей. Как пример, двухкамерный холодильник LG GW-B509SBDZ, который управляется сенсорными кнопками, а благодаря встроенному модулю Wi-Fi и приложению SmartThinQ, можно задавать необходимые параметры со своего смартфона.

Определиться с выбором и выгодно купить холодильник можно в Фокстрот, где до конца июня действует сезонная акция.