Новинки крупной бытовой техники Midea

3 декабря 2024, 12:15

Охлаждение Full No Frost обеспечивает стабильный температурный режим и оптимальный уровень влажности, предотвращая образование наледи и значительно снижая рост бактерий. Отсутствие необходимости в разморозке делает использование холодильника более комфортным. Функция Multi Air Flow обеспечивает равномерное распределение охлажденного воздуха по всему объёму холодильной камеры, что позволяет обеспечить правильные условия хранения, еще дольше сохраняя свежесть продуктов. За эффективное охлаждение и поддержание температуры в холодильнике отвечает надёжный инверторный компрессор Inverter Quattro с низким уровнем шума.

Одна из стеклянных полок со складной конструкцией дает возможность оптимально разместить в холодильнике более габаритную посуду, значительно увеличив вариативность использования полезного пространства. Благодаря конструктивным особенностям, применяемым при создании моделей, все ящики могут быть полностью извлечены при угле открытия двери даже в 90°, позволяя полноценно использовать свободное пространство помещения. Для хранения различных типов овощей и фруктов прибор оборудован зоной с изменяемой влажностью.Интуитивное электронное управление осуществляется благодаря дисплею, расположенному в верхней части. При длительном открытии двери холодильной камеры холодильник начнёт издавать звуковой сигнал, позволяющий пользователю вовремя отреагировать на ситуацию.Стиральные машины Midea сертифицированы Институтом гигиены и вирусологии Influenc_H (Германия). Они способны удалять до 99.9% вирусов и бактерий, а также оснащены функцией «Антиаллергенная стирка для чувствительной кожи» и возможностью обработки одежды, воды и барабана утрафиолетом для дополнительной стерилизации. Кроме того, предусмотрен паровой цикл-смягчение ткани и более глубокое очищение.Для комфортного управления предусмотрено приложение для мобильных устройств Smart home App, а также My cycle - любимый режим стирки одним касанием.