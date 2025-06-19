lifecell запустив хмарну CRM для бізнесу

19 июня 2025, 8:45

Мобільний оператор lifecell запустив новий продукт для малого та середнього бізнесу – lifecell CRM (Customer Relationship Management).

Це хмарна система управління відносинами з клієнтами, що об’єднує IP-телефонію, FMC, інструменти автоматизації продажів та аналітику в одному інтерфейсі.

lifecell CRM виводить взаємодію з клієнтами на новий рівень та забезпечує централізоване управління комунікаціями: вхідні та вихідні дзвінки, записи розмов та історія контактів автоматично зберігаються у картці клієнта. Інтелектуальна маршрутизація дзвінків дає змогу рівномірно розподіляти навантаження між співробітниками, а гнучкі налаштування дозволяють адаптувати систему до потреб будь-якої компанії.

Основні переваги lifecell CRM:

• Централізовані комунікації: приймання, здійснення та контроль дзвінків безпосередньо в CRM.

• Історія взаємодій: збереження усіх дзвінків, записів розмов, нотаток і попередніх звернень до картки клієнта.

• Інтелектуальна маршрутизація: автоматичний розподіл викликів між менеджерами за налаштованими правилами або на основі даних CRM.

• Аналітика в реальному часі: контроль та детальні звіти щодо дзвінків, активності менеджерів і ефективності кампаній.

• Гнучкість налаштувань: персоналізація під потреби кожного унікального бізнесу, можливість обрати лише необхідні компоненти.

• Хмарна архітектура: забезпечує додаткову гнучкість в умовах гібридної або віддаленої роботи. Сервіс не вимагає встановлення фізичного обладнання та додаткових інвестицій в інфраструктуру.

Особливо зручно запускати lifecell CRM чинним бізнес-клієнтам lifecell. Всі послуги – від зв’язку до CRM – надаються в єдиній екосистемі, оплачуються одним рахунком та мають єдиний технічний супровід. Більше того, продукти lifecell можуть бути інтегровані між собою, сприяючи створенню зручного цифрового середовища.

lifecell запуcтив CRM-рішення, врахувавши основні виклики, з якими стикається бізнес без централізованої системи управління продажами: пропущені дзвінки й втрачені замовлення; відсутність історії контактів; неефективний розподіл навантаження; брак аналітики щодо рекламних каналів; складність масштабування. Вирішенням цих проблем є CRM-система – інструмент, який сприяє переходу від хаотичних процесів до більш керованої бізнес-системи.

