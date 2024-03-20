Google запускає в Україні кампанію “Google для бізнесу”

20 марта 2024, 16:15

Стабільність та розвиток малого та середнього бізнесу є важливими елементами довгострокового економічного успіху України.

Корисні інструменти й практичні знання допомагають підприємцям зростати, ставати конкурентними та прискорювати розвиток національної економіки.



Саме тому Google запускає велику кампанію “Google для бізнесу” за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту та національного проєкту Дія.Бізнес.



Кампанія складається з трьох безкоштовних онлайн-програм:



“Зростайте з Google: програма для малих бізнесів”.



“Безпечніше з Google: основи кібербезпеки для бізнесу”.



“Знаходьте нових клієнтів за кордоном”.



Ці комплексні практичні програми допоможуть українським підприємцям розвинути свій бізнес та збільшити прибуток, захистити бізнес від кіберзагроз, знайти нових клієнтів в Україні й за кордоном. Програми створені для власників, керівників та співробітників малих і середніх бізнесів. Долучитися можна як до однієї, так і до декількох програм одночасно.



Дізнатися більше та зареєструватися можна на сайті кампанії “Google для бізнесу”.



Програма 1. Зростайте з Google: програма для малих бізнесів



Безоплатна програма від Google у співпраці із EdEra для власників малого бізнесу та їх команд, які прагнуть розвиватися та масштабуватися.



Програма стартує 3 квітня і буде корисною не тільки підприємцям із невеликою командою, але й власникам малого бізнесу, які поки працюють самостійно без команди. Або людям із ідеєю власної справи, але які все ніяк не наважуються почати щось робити.



Учасники отримають доступ до 8 тижневого безкоштовного навчання онлайн; онлайн-зустрічей та воркшопів з підприємцями; спільноти однодумців українських підприємців тощо. По завершенню програми учасники матимуть можливість отримати сертифікат про проходження навчання, а 100 бізнесів зможуть взяти участь в менторський програмі від експертів.



Щотижнево в учасників буде доступ до:



Відео від підприємців, які пройшли цей шлях від нуля для розуміння стратегії, фінансів, маркетингу, продажів, юридичних аспектів;



Розборів реальних історій малих підприємців;



Інформації, на чому фокусуватися, аби збільшити прибуток.



Програма 2. Безпечніше з Google: основи кібербезпеки для бізнесу





Програма стартує 9 квітня і буде цікавою для для власників, керівників і співробітників малого та середнього бізнесу, котрі хочуть захистити свій бізнес від кіберзагроз. Курс складається із 4 навчальних тренінгів, бізнес-кейсу та опціональних 1:1 консультацій. Кожен тренінг включає практичний блок. Тренери курсу – фахівці та інструктори інформаційної безпеки ISSP.



Учасники отримають:



Практичні знання про кібергігієну, розпізнавання кібератак та створення системи кіберзахисту бізнесу;



Ефективні навички використання штучного інтелекту (AI) для протидії кіберзагрозам;



Можливість скористатися досвідом провідних українських експертів й підприємств у захисті бізнесу, співробітників, клієнтів та їхніх даних від кіберзагроз.



Програма 3. Знаходьте нових клієнтів за кордоном



Програма розпочинається 16 квітня та буде корисною власникам малого та середнього бізнесу та їх командам, тим, хто тільки наважується спробувати експорт та хто вже вийшов на міжнародні ринки, але бажає більшого.



Програма “Знаходьте нових клієнтів за кордоном” складається із трьох етапів: вступ, навчальна частина та індивідуальні консультації. Формат програми включає 11 щотижневих прямих трансляцій, домашнє завдання, групове обговорення матеріалу та 2 панельні дискусії. Усі відеозаписи та навчальні матеріали будуть доступні для зареєстрованих учасників. Також є можливість отримати сертифікат участі та безкоштовний купон на рекламу в Google Ads.





Учасники програми отримають:



Знання про глобальні споживацькі тренди на 2024 рік та можливості додаткового фінансування;



Поради від експортерів як адаптувати продукт чи послуги до іноземного споживача;



100 учасників отримають подарунковий пакет цифрових інструментів для виходу на нові ринки та менторську підтримку від фахових експертів та діючих експортерів.