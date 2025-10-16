Однофазний чи трифазний інвертор: як обрати систему EcoFlow PowerOcean?

16 октября 2025, 22:11

Система енергонезалежності EcoFlow PowerOcean — вигідне рішення для приватних помешкань, малого та середнього бізнесу для автономного безперебійного енергопостачання.

Основою системи є гібридні інвертори, що перетворюють постійний струм (DC) від сонячних панелей у змінний (AC). Вони поділяються на однофазні та трифазні.

Яка різниця між однофазним та трифазним інвертором?

Тип підключення: основна різниця полягає в електромережі, до якої підключене приміщення. Якщо вона однофазна — обирайте однофазний інвертор. Якщо ж трифазна — можна використовувати обидва типи рішень. ️

Потужність: однофазні інвертори мають меншу потужність і підходять для будинків із низьким енергоспоживанням. Трифазні — здатні забезпечити вищі навантаження, ідеальні для комерційних об’єктів (кафе, банки, офіси тощо).

ККД: коефіцієнт корисної дії однофазних інверторів — 94–96%, а трифазних — 96–99%. Крім того, трифазні інвертори дозволяють повертати надлишкову енергію в мережу, що відкриває можливість додаткового прибутку за “зеленим тарифом”.

Кількість PV-входів:

однофазні інвертори PowerOcean мають 2 PV-входи (до 12 кВт потужності);

трифазні інвертори PowerOcean Plus мають 4 PV-входи (до 40 кВт потужності) — утричі більше енергії.

Кількість додаткових батарей: головна перевага PowerOcean — модульність. Ємність можна розширити від 5 кВт·год до 60 кВт·год:

однофазні інвертори підтримують до 3 батарей (до 15 кВт·год);

трифазні — до 9 батарей (до 45 кВт·год);

трифазні PowerOcean Plus — до 12 батарей (до 60 кВт·год).

Ознайомтеся детальніше та замовляйте гібридні інвертори EcoFlow PowerOcean за посиланням:https://ecoflowukraine.com/produkty-powerocean/