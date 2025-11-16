Однофазний гібридний інвертор EcoFlow PowerOcean 6 кВт: переваги і особливості

16 ноября 2025, 16:19

Відсутність шуму: гібридний інвертор працює абсолютно беззвучно — без натяку на те, що у домі є потужна енергосистема.

Масштабована ємність до 15 кВт·год та потужність 6 кВт: підключення трьох батарей по 5 кВт·год дає змогу забезпечити одночасну роботу енергоємних побутових приладів: бойлер, кавова машина, мікрохвильова піч, системи опалення тощо.

Миттєве перемикання в режим ДБЖ: система автоматично переходить на резервне живлення всього за 20 мс, забезпечуючи безперебійну роботу побутових приладів та ваш спокій у будь-якій ситуації.

Чиста екологічна енергія сонця: PowerOcean працює від сонячного світла та перетворює його на стабільне живлення для вашого дому — без пального, без заправок і без додаткових витрат.

Сучасний дизайн, що інтегрується в будь-який інтер’єр: мінімалізм форми та продумана геометрія дозволяють системі виглядати естетично в будь-якій частині будинку.

Безпека понад усе: інтелектуальні захисні алгоритми контролюють роботу системи, підтримуючи стабільність навіть за пікових навантажень.

15 років гарантії: довгострокова інвестиція, що окуповує себе кожним днем автономної роботи.

Гібридний однофазний інвертор EcoFlow PowerOcean потужністю 6 кВт — це домашня енергетика нового покоління, тож забезпечте свою домівку нею і ви - https://ecoflowukraine.com/hibrydnyi-invertor-ecoflow-power-ocean-6-kwh-odnofaznyi