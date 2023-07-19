У трьох медзакладах Києва встановлять автономні сонячні електростанції

19 июля 2023, 10:15

Проєкт розрахований на забезпечення безперебійного енергопостачання в одній лікарні, пологовому будинку та перинатальному центрі.

Це стане можливим завдяки грантовій підтримці у €500 000 від німецької GIZ.Маю надію, що це лише пілотний проєкт. Оскільки в Києві понад 100 медичних установ. Переважна більшість з них також потребує безперебійного енергопостачання.До речі. Бізнес в цьому питанні зорієнтувався значно швидше (що логічно). Наприклад, мережа «Епіцентр» вже встановила 10 тис. сонячних панелей в трьох ТЦ у Києві та двох у Вінниці. Взагалі ж вони планують встановити панелі на 1 млн кв. м площ своїх ТЦ. Це дасть змогу забезпечити до 30% їх потреб в енергії.