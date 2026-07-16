В Китае нашли древнейший янтарь на Земле возрастом 385 млн лет

16 июля 2026, 15:15

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая палеонтологи обнаружили сотни микроскопических фрагментов янтаря, датируемых средним девоном, то есть 385 млн лет назад – примерно на 65 млн лет раньше предыдущего рекордсмена и на 150 млн лет раньше первых динозавров.

Крошечные фрагменты янтаря длиной около миллиметра нашли в горных породах неподалеку от границы Китая и Казахстана. В некоторых образцах сохранились пузырьки воздуха и включения, происхождение которых еще предстоит выяснить.Анализ показал, что древняя смола по составу удивительно похожа на смолу современных хвойных деревьев. Открытие свидетельствует, что первые деревья научились вырабатывать защитную смолу гораздо раньше, чем считалось, что могло сыграть важную роль в их дальнейшем распространении на Земле.