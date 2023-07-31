В Татарстане нашли захоронения II века до н. э.

31 июля 2023, 8:45

Захоронения нашли на территории Актанышского района, где ведутся спасательные раскопки памятника археологии «Чишмабашская стоянка I».

Древние захоронения обнаружили в 2021 г. и поставили памятник на госохрану.



Во время раскопок археологи выявили около 15 захоронений, часть из которых - обезглавленные костяки. Установлено коллективное захоронение из 5 человеческих скелетов без черепов. Находки датируются ранним железным веком - приблизительно II в. до н. э. Также на захоронениях обнаружили элементы костюма, бронзовые пряжки, височные подвески, бронзовые наконечники