Edifier обновляет ассортимент беспроводных гарнитур

30 апреля 2025, 13:15

Компания Edifier представила новые модели беспроводных гарнитур: ES850NB, H9, W800BT Pro, W800BT SE и W830NB.

Все новинки получили 40-мм динамики для более качественного воспроизведения аудио.



В 40-миллиметровых динамиках используется композитная диафрагма с титановым покрытием, частотный диапазон составляет 20 Гц — 40 кГц. Гарнитура воспроизводит чистые высокие частоты, детализированные низкие, мощные басы — это также подтверждают сертификаты Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless.



Модернизированная система шумоподавления ANC -45 дБ изолирует нежелательные звуки, гарантируя комфортное прослушивание музыки даже в шумной обстановке. На выбор доступно несколько режимов. Во время звонков работают встроенные микрофоны с ИИ-алгоритмами: они точно улавливают человеческий голос и отфильтровывают фоновый шум.



Bluetooth v5.4 обеспечивает бесперебойную потоковую передачу звука и стабильное соединение. Благодаря поддержке многоточечного соединения можно быстро переключаться между двумя разными устройствами. Гарнитура работает до 92 часов при выключенном ANC, а быстрая зарядка позволяет за 15 минут восполнить объём аккумулятора на 11.5 часов воспроизведения. Модель совместима с приложением EDIFIER ConneX, через которое открывается доступ к дополнительным настройкам: персонализации управления, предустановленным эквалайзерам и не только.



Эргономичная конструкция обеспечивает плотное прилегание, а лёгкий корпус позволяет носить гарнитуру в течение всего дня. Оголовье сконструировано таким образом, чтобы снять давление, амбушюры с эффектом памяти и мягким покрытием также гарантируют комфорт. Для управления предусмотрены силиконовые кнопки. Благодаря полностью складной конструкции наушники удобно брать с собой.



В наушниках H9 также установлены большие 40-мм динамики с композитной диафрагмой. Частотный диапазон в проводном режиме составляет 20 Гц — 40 кГц, в беспроводном — 20 Гц — 20 кГц. При проводном подключении поддерживается сертификат Hi-Res Audio. Для разных целей предусмотрены музыкальный, игровой и пространственный режимы.



Шумоподавление ANC до -43 дБ гарантирует спокойное прослушивание музыки. Благодаря нескольким режимам можно подобрать уровень подавления внешних звуков в зависимости от зашумлённости пространства. Специальные алгоритмы ИИ обеспечивают четкость голоса во время разговора.



Bluetooth v5.4 отвечает за стабильную связь, а с функцией многоточечного соединения можно быстро переключаться между звонками и просмотром кино. Гарнитура работает до 75 часов с выключенным ANC, а всего 10 минут зарядки подарят 10 часов музыки. Модель также поддерживает настройку через приложение EDIFIER Connex.



Новинка также получила складную конструкцию, благодаря которой наушники легко помещаются в сумку или рюкзак. Амбушюры выполнены из приятного для кожи материала, который обеспечивает комфорт даже при длительном ношении.



40-мм динамики воспроизводят обширную звуковую сцену и мощные басы, а за чистые средние и высокие частоты отвечает титановое покрытие диафрагмы. Частотный диапазон W800BT Pro составляет 20 Гц — 40 кГц, у W800BT SE — 20 Гц — 20 кГц. В проводном режиме W800BT Pro поддерживает сертификацию Hi-Res Audio. Также у модели предусмотрена гибридная технология активного шумоподавления до -44 дБ, которая гарантирует комфортное прослушивание музыки. Обе новинки получили специальные алгоритмы ИИ, обеспечивающие чистый звук во время разговоров.



Стабильное соединение также производится через Bluetooth v5.4, имеется поддержка многоканального соединения. Особенностью линейки является ультранизкая задержка 0,06 секунды, что особенно важно в играх и при просмотре кино. Наушники работают до 45 часов, 10-минутная зарядка обеспечивает 5 часов использования у W800BT Pro, а у W800BT SE 15 минут гарантирует 8 часов. Доступны настройки с приложением EDIFIER ConneX.



Мягкие амбушюры выполнены из искусственной кожи, благодаря чему гарнитуру удобно носить в течение всего дня. Складная конструкция делает новинки подходящими устройствами для тех, кто много перемещается.



Как и прочие новинки, гарнитура получила 40-мм динамики с композитной диафрагмой, частотный диапазон модели — 20 Гц — 20 кГц. Звук W830NB прошёл сертификацию Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless. В зависимости от сценариев использования можно включать специальные режимы для прослушивания музыки или игр.



Модернизированная система шумоподавления снижает окружающий шум до -45 дБ, изолируя нежелательные звуки. На выбор доступно несколько режимов. Встроенные микрофоны используют технологию шумоподавления на основе глубокой нейронной сети (DNN). Алгоритм распознает речь и точно отделяет человеческий голос от шума, обеспечивая чистый звук во время разговора по телефону.



Наушники отличаются стильным внешним видом, изысканной текстурой. Мягкие амбушюры с эффектом памяти предлагают комфорт на весь день. Лёгкий корпус и складная конструкция позволяют везде брать гарнитуру с собой. Модель работает до 94 часов с выключенным ANC.



Новые беспроводные наушники от Edifier подарят более глубокое погружение в музыку благодаря динамикам, в которых установлена композитная диафрагма с титановым покрытием. Складная конструкция и эргономичный дизайн делают гарнитуру подходящим выбором для тех, кто стремиться наполнить каждый день звуком.

