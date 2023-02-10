10 февраля 2023, 13:45

Складная и легкая конструкция делает эту гарнитуру удобной как для повседневного использования, так и для командировок и путешествий.

Edifier WH950NB: многофункциональная гарнитура с поддержкой Hi-Res Audio для работы, игр и путешествий



Компания Edifier, крупный производитель аудиотехники, представила беспроводную гарнитуру WH950NB с поддержкой звука высокого разрешения Hi-Res Audio. Модель поставляется в черном цвете. Новинка обладает не только выразительным дизайном, но и широким набором высокотехнологичных функций. Среди них — возможность подключить к гарнитуре по Bluetooth сразу два гаджета, наличие двух режимов активного шумоподавления и другие полезные опции.

Благодаря кодеку LDAC с сертификацией Hi-Res Audio и Hi-Res Wireless гарнитура воспроизводит высококачественный звук студийного уровня. Частотный диапазон расширенный — от 20 Гц до 40 кГц. Чувствительность составляет 91 дБ, а импеданс — 32 Ом. Это обеспечивает необыкновенно чистое, четкое и сбалансированное звучание с большим количеством деталей в звуке. Производитель снабдил новинку 40-миллиметровыми динамиками с прочной мембраной из композитной титановой пленки, которая идеально подходит для воспроизведения аудио высокого разрешения.Модель может работать в трех режимах, которые переключаются с помощью многофункциональной кнопки. Музыкальный режим позволит получить максимум удовольствия от прослушивания любимых мелодий, Игровой — обеспечить сверхнизкую задержку звука 80 мс для полного погружения в геймплей и моментальной скорости реакции, Театральный — создать объемное звучание для наслаждения фильмами и видео.Несколько полезных функций в гарнитуре настраиваются через бесплатное приложение Edifier Connect. Например, там можно выбрать любой из двух предустановленных профилей эквалайзера: классический или динамический или создавать собственные пресеты с настройками. Приложение также поможет настроить таймер выключения музыки. Например, можно слушать любимый подкаст перед сном и не просыпаться, чтобы выключить следующий выпуск. В Edifier Connect также можно установить режим ограничения громкости до 85 дБ, чтобы наслаждаться музыкой без опасений за повреждение слуха.Гарнитур Edifier WH950NB оснащена интеллектуальными алгоритмами активного шумоподавления, которые эффективно убирают любые нежелательные шумы. В одном из режимов можно снизить нежелательные фоновые шумы, а в другом — шум ветра. Четыре встроенных микрофона интегрированы со звуковым процессором, поэтому обеспечивают высокое качество и четкость голосовых вызовов. Это особенно удобно для важных деловых разговоров как на улице, так и в помещении.Встроенный в новинку Bluetooth-модуль версии 5.3 со сниженным энергопотреблением позволяет подключить по беспроводной связи сразу два устройства. Это означает, что за считанные секунды можно переключаться между просмотром фильма на ноутбуке и ответом на телефонный звонок. За счет технологии Google Fast Pair гарнитура поддерживает быстрое сопряжение по Bluetooth с устройствами на ОС Android. Кроме того, Fast Pair поможет найти смартфон или другой аксессуар, если вы не помните, где его оставили. Edifier WH950NB также легко подключить к ПК или смартфону с помощью комплектного кабеля.Встроенный аккумулятор емкостью 480 мАч выдерживает 34 часа воспроизведения музыки с включенным режимом активного шумоподавления или 55 часов — без него. Такая автономность пригодится в длительных командировках и путешествиях. Благодаря функции быстрой зарядки по USB Type-C всего 10 минут подзарядки хватит на целых 7 часов автономной работы. Полная зарядка батареи занимает 1,5 часа.Продуманные дизайн и конструкция Edifier WH950NB позволяет комфортно использовать их и для работы, и для игр, и в поездках. В удобных амбушюрах сочетаются высококачественная мягкая протеиновая кожа и пена с эффектом памяти. Прочное стальное оголовье гарантирует изделию долговечность. Легкая складная конструкция и удобная сумка в комплекте делают эту гарнитуру отличным спутником для путешествий и командировок.