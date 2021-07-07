Edifier представила беспроводные наушники NeoBuds Pro с поддержкой Hi-Res Audio

7 июля 2021, 9:15

Известный производитель акустических систем Edifier представил новые полностью беспроводные наушники NeoBuds Pro, которые теперь доступны для предварительного заказа на краудфаундинговой платформе Indiegogo.

NeoBuds Pro являются первыми на рынке TWS-наушниками с сертификатом Hi-Res Audio Wireless, которые поддерживают активное шумоподавление и кодек LHDC+ AAC.

Новые наушники могут похвастаться динамическими и арматурными драйверами Knowles. Исследовательская группа Edifier провела сотни тестов в ходе разработки NeoBuds Pro, благодаря чему компании удалось добиться качества звука, традиционно присущего накладным моделям, в компактном форм-факторе TWS-наушников.

По словам производителя, устройство предложит пользователям превосходное качество звука с глубокими басами и чёткими высокими частотами. NeoBuds Pro поддерживают кодек LHDC+ AAC, позволяющий передавать 96 кГц 24-битный HD-звук через Bluetooth.

Neobuds Pro могут похвастаться усовершенствованной функцией активного шумоподавления, которая позволяет полностью изолироваться от окружающего шума. Наушники оснащаются тремя грамотно расположенными внутренними микрофонами, обеспечивающими качественную передачу речи в режиме разговора. Устройство поддерживает быструю зарядку и обладает привлекательным дизайном. При этом стоимость устройства составит всего $99.

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