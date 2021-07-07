7 июля 2021, 9:15

Edifier представила беспроводные наушники NeoBuds Pro с поддержкой Hi-Res Audio

Известный производитель акустических систем Edifier представил новые полностью беспроводные наушники NeoBuds Pro, которые теперь доступны для предварительного заказа на краудфаундинговой платформе Indiegogo.

NeoBuds Pro являются первыми на рынке TWS-наушниками с сертификатом Hi-Res Audio Wireless, которые поддерживают активное шумоподавление и кодек LHDC+ AAC.

Новые наушники могут похвастаться динамическими и арматурными драйверами Knowles. Исследовательская группа Edifier провела сотни тестов в ходе разработки NeoBuds Pro, благодаря чему компании удалось добиться качества звука, традиционно присущего накладным моделям, в компактном форм-факторе TWS-наушников.

По словам производителя, устройство предложит пользователям превосходное качество звука с глубокими басами и чёткими высокими частотами. NeoBuds Pro поддерживают кодек LHDC+ AAC, позволяющий передавать 96 кГц 24-битный HD-звук через Bluetooth.

Neobuds Pro могут похвастаться усовершенствованной функцией активного шумоподавления, которая позволяет полностью изолироваться от окружающего шума. Наушники оснащаются тремя грамотно расположенными внутренними микрофонами, обеспечивающими качественную передачу речи в режиме разговора. Устройство поддерживает быструю зарядку и обладает привлекательным дизайном. При этом стоимость устройства составит всего $99.

(C) 3dnews


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