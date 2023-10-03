Новые гарнитура и колонки от Edifier

3 октября 2023, 15:15

Компания Edifier, крупный производитель аудиотехники, представил новые колонки G1500 Bar и гарнитуру вкладыши TWS1 Pro 2, W210BT, W320TN и X2S.

Колонки со съемным микрофоном подойдут для игр и общения с друзьями. Гарнитура вкладыши выполнены в эргономичном дизайне, рассчитанном на долгое комфортное ношение.



В колонках G1500 Bar от Edifier установлено два динамика и 2 пассивных боковых излучателя. Повторная настройка, проводимая инженерами-акустиками, обеспечивает высокое разрешение и деликатное качество звука. Частотный диапазон составляет 120 Гц - 20 кГц, уровень шума – 20 дБ. Общая выходная мощность (RMS) – 2,5 Вт + 2,5 Вт.

Виртуальный объемный звук 7.1, чип звуковой карты DSP и эффект объемного звука Hecate Gaming Centre 7.1 выводят прослушивание музыки на новый уровень. Колонки обеспечивают преимущество в играх, качественный звук позволяет точно определять положение противника в шутерах. Девайс предусматривает воспроизведение объемного звука 7.1 через гарнитуру.Модель поддерживает три звуковых режима, рассчитанных на воспроизведение музыки, аудио в играх или фильмах. Для общения с друзьями и товарищами по команде предусмотрен съемный всенаправленный микрофон, оснащенный интеллектуальным шумоподавлением. Колонки поддерживают подключение как через USB, так и через Bluetooth 5.3.На выбор доступно 13 режимов RGB подсветки. Программное обеспечение HECATE позволяет настроить подсветку и синхронизировать ее с игровой гарнитурой HECATE для создания собственной неповторимой атмосферы.Геометрический дизайн корпуса с острыми углами выполнен в футуристическом стиле. Динамики приподняты на 10°, чтобы снизить преломление звука и предотвратить появление звуковых помех. Силиконовые накладки предотвращают скольжение. Удобная система управления размещена непосредственно на корпусе. Колонки доступны в черном цвете.Наушники TWS1 Pro 2 оснащены 10-мм динамиками с титановой композитной диафрагмой, улучшающей качество звука. Модель воспроизводит мощные басы, а также чистые высокие и средние частоты. Частотный диапазон составляет 20 Гц – 40 кГц, чувствительность – 94 ± 3 дБ.Девайс поддерживает активное шумоподавление с несколькими режимами ANC. Эффективность шумоподавления достигает -42 дБ. Наушники идентифицируют и устраняют шум окружающей среды, а также улучшают качество голоса, обеспечивая высокое качество звука. Встроенный микрофон позволяет отвечать на звонки. Прикосновением к наушникам можно включить режим окружающего звука, позволяющий следить за происходящим вокруг. Интеллектуальная функция определяет состояние наушников и останавливает воспроизведение при снятии гарнитуры.Для геймеров доступен игровой режим с оптимизированной передачей звука и уменьшенной задержкой. Быстрое реагирование и четкое определение положения противника обеспечит легкую победу в любой мобильной игре.Наушники способны работать до 6 часов в автономном режиме, с футляром для подзарядки это время увеличивается до 24 часов. 10 минут зарядки обеспечивают 1 час прослушивания музыки. Теперь не нужно бояться, что гарнитура отключится в неподходящий момент. Степень защиты IP54 гарантирует стойкость наушников к пыли и брызгам.Дополнительные настройки гарнитуры доступны в приложении Edifier Connect. Изменение мощности в реальном времени, регулирование звуковых эффектов эквалайзера, переключение между режимами – все это позволяет настроить девайс под свои музыкальные вкусы. Наушники доступны в черном, белом и синем цветах.В наушниках W210BT используются 10-мм динамики с композитной диафрагмой. В сочетании с проводами катушки DAIKOKU достигается более глубокое воспроизведение средних и низких частот и более четкое – высоких. Частотный диапазон составляет 20 Гц – 40 кГц, чувствительность – 94 ± 3 дБ SPL.Сертификация Hi-Res Wireless гарантирует беспроводное соединение высокого разрешения. Гарнитура оснащена технологией LDAC с высокой скоростью передачи данных до 990 кбит/с. Обычные кодеки передают почти в три раза меньше информации, W210BT обеспечивает качественный звук практически без потерь.Встроенный микрофон позволяет совершать телефонные вызовы. Алгоритм шумоподавления с использованием ИИ отфильтровывает фоновый шум, добиваясь четкой передачи вашего голоса. Даже при звонках из шумного помещения сохраняется высокое качество передачи звука.Гарнитура подходит и для мобильных игр. Оптимизация чипа и кодека позволила снизить задержку до 80 мс, тем самым улучшив синхронизацию изображения и звука в игре. Специальные звуковые эффекты повышают реалистичность шагов и выстрелов, делая игровой процесс более увлекательным.В наушниках можно смело заниматься спортом. Зарядная база водонепроницаема, печатная плата оснащена специальным покрытием, устойчивым к влаге и плесени. Герметичный корпус со степенью защиты IP55 делает модель устойчивой к пыли и поту. Специально разработанные ушные адаптеры и антибактериальные накладки подавляют рост бактерий в ушном канале с эффективностью более 99%.Для подключения гарнитуры используется Bluetooth 5.3, для зарядки предусмотрен порт USB Type-C. Наушники способны работать до 18 часов в автономном режиме. Приложение Edifier Connect позволяет отслеживать уровень зарядки, устанавливать автоматическое отключение девайса и настройки звука.Вдохновляясь историей моды, дизайнеры Edifier обратились к ромбовидному узору, предложив свою интерпретацию в наушниках W210BT. Переплетенные линии создают изящную геометрическую эстетику, а чередующаяся игра света и тени подчеркивает исключительную текстуру модели. Удобная конструкция крепится вокруг шеи и позволяет снимать и надевать наушники по желанию. Модель доступна в черном цвете.В гарнитуре W320TN стоит независимая звуковая камера с 13-миллиметровой многослойной композитной диафрагмой Edifier. Задняя камера выполнена по низкочастотной инвертированной фазовой структуре. Все вместе обеспечивает широкий частотный диапазон 20 Гц – 40 кГц, полную детализацию и динамичность звука. Чувствительность составляет 94 ± 3 дБ.Наушники прошли сертификацию Hi-Resolution и Hi-Res Audio. Использование технологии кодирования и декодирования звука LDAC позволяет передавать в три раза больше данных по сравнению с предыдущими кодеками, тем самым избегая потери качества звука. В игровом режиме задержка звука составляет всего 80 мс. Вкладыши оснащены встроенными высокочувствительными микрофонами прямой связи, обратной связи и вызова. Алгоритмы ИИ автоматически определяют уровень шума и подстраивают уровень шумоподавления. Адаптивный режим улучшает качество звука во время звонков.Встроенный инфракрасный датчик фиксирует состояние наушников. Шумоподавление и воспроизведение музыки включается или отключается самостоятельно, когда пользователь надевает и снимает наушники. Чувствительный контроллер защемления предотвращает случайную активацию прикосновением.Гарнитура рассчитана на 27 часов активной работы при условии использования футляра для зарядки. Полное время зарядки девайса составляет 1 час. Для подключения используется BLuetooth 5.3. Благодаря Google Fast Pair наушники быстро соединяются с девайсами Android, можно подключать и переключаться между двумя гаджетами. Дополнительные настройки доступны в приложении Edifier Connect.У вкладышей эргономичная открытая конструкция, наушники плотно сидят в ушах. Степень защиты IP54 защитит от пыли и пота во время тренировки. Модель доступна в сером цвете.Встроенные динамики 13 мм с титановой композитной диафрагмой обеспечивают превосходную детализацию басов, средних и высоких частот. Частотный диапазон составляет 20 Гц – 40 кГц, чувствительность – 94 ± 3 дБ. В игровом режиме задержка звука снижается до 60 мс.Для шумоподавления используется алгоритм ИИ, снижающий звуки окружающей среды и улучшающий качество голоса. Наушники гарантируют комфортное общение даже в шумной обстановке.Гарнитура использует стандарт Bluetooth 5.3, гарантирующий стабильную связь. Вкладыши быстро и независимо друг от друга подключаются к девайсу, в отличие от обычной гарнитуры, где подключение осуществляется последовательно. Это позволяет при желании использовать один наушник.Время автономной работы составляет 26 часов с футляром для зарядки. Наушники полностью восполняют заряд за 1,5 часа. Дополнительные настройки и управление эквалайзером доступно в приложении Edifier Connect.Корпус гарнитуры обладает степенью защиты от пыли и влаги IP54. Изогнутая поверхность оптимизирована под угол входа наушников с точностью до 0,1 градуса. Вес полувкладышей составляет всего 3.6 г, комфорт гарантируется даже при длительном ношении. Модель доступна в черном цвете.Аудиотехника от Edifier станет отличным решением вне зависимости от подразумеваемого сценария. Неизменными для любой модели остаются высокое качество звука и широкий частотный диапазон, эргономичный дизайн и стабильное подключение.