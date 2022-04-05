Edifier представила сразу шесть новых моделей наушников

5 апреля 2022, 14:45

Компания Edifier, крупный производитель аудиотехники, представила сразу шесть новых моделей наушников: G30 TE, CC200, G33, GM4 MINI 1, X2 и W200T mini. Три новые модели (G30 TE, G33 и GM4 MINI 1) – это игровые наушники, CC200 – моногарнитура, а X2 и W200T mini – классические TWS-модели.Обновление в линейке полноразмерных геймерских наушников представлено моделями G30 TE и G33. Новинки оснащены 50 и 40 мм драйверами соответственно и имеютпроводное подключение через USB.Обе гарнитуры отличаются высочайшим качеством звука и имеют поддержку объемного звучания 7.1 Surround. Это обеспечивает непревзойденную детализацию и точное позиционирование звука, что создает значительное преимущество в многопользовательских играх. Зная точное расположение источника звука, у игрока будет возможность подготовиться к встрече с противником еще до визуального контакта.Также наушники оборудованы яркой RGB-подсветкой, что делает дизайн еще более интересным и привлекательным. Завершает картину качественный микрофон, который позволяет быть на связи с командой и лучше планировать свои действия.Edifier GM4 MINI 1 – это геймерские TWS-наушники. Модель унаследовала все отличительные качества полноразмерных игровых гарнитур и уместила их в компактный корпус TWS-девайсов.Внешним видом наушники намекают на свою игровую ориентацию. Футляр имеет агрессивный дизайн и оборудован круговой подсветкой, что сделает его элементом декора любой игровой станции.Наушники подключаются по технологии Bluetooth V5.0, что обеспечивает низкое энергопотребление. Время работы от одного заряда составляет 4 часа, а чехол для зарядки обеспечивает дополнительные 18 часов автономной работы.Также модель отличается минимальной задержкой всего в 65 мс, что особенно важно в online-играх. Также устройство имеет степень защиты по стандарту IPX5.Edifier CC200 – беспроводная моногарнитура, оборудованная 30-мм драйвером с композитной диафрагмой, это создает потрясающую детализацию и качество звука.Соединение с источником звука осуществляется при помощи технологии Bluetooth V5.0. Она отличается низкой задержкой сигнала, а также небольшим энергопотреблением. Вкупе с емкой встроенной АКБ это обеспечивает до 64 часов прослушивания музыки или 29 часов звонков, что позволит работать или удаленно учиться в течение нескольких дней без подзарядки гарнитуры.Микрофон гарнитуры имеет функцию шумоподавления. Это гарантирует передачу чистого голоса даже в шумной обстановке и избавляет от посторонних звуков и помех.Модели Edifier X2 и W200T mini – это качественные TWS-гарнитуры, которые идеально подойдут для повседневного использования и смогут справиться с самыми разными задачами, от звонков до музыки и игр.13-мм драйверы создают потрясающее качество звука с детальной проработкой как высоких, так и низких частот. А благодаря поддержке аудиокодека Qualcomm® aptX™ звучание наушников можно сравнить с проигрыванием компакт-диска на качественной акустике.Подключаются гарнитуры по технологии Bluetooth V5.0, что позволяет их использовать с самыми разными устройствами. А длительное время автономной работы и возможность подзарядки от кейса позволит комфортно пользоваться наушниками в самых разных сценариях работы и забыть о частой зарядке и зависимости от розетки.Также обе модели отличаются компактными размерами и облегченной конструкцией, что делает использование максимально удобным и позволяет попросту не ощущать надетую гарнитуру. А модель X2 имеет защиту по стандарту IP54. Это делает ее превосходным вариантом для занятия спортом и активного отдыха.