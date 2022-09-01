Edifier P180 и NeoBuds S - две новые модели наушников с интересным дизайном

1 сентября 2022, 12:45

Компания Edifier, крупный производитель аудиотехники, выпустил две новые модели наушников.

Флагманские NeoBuds S отличаются прорывным для беспроводных наушников качеством звучания и длительной автономной работой, а проводные P180 эргономичны и обладают гибкими настройками воспроизведения.

Беспроводные наушники-вкладыши с технологиями Snapdragon Sound и aptX Adaptive обеспечивают высокое разрешение звука – 24 бит/96 кГц, характерное скорее для проводных аппаратов. Их гибридный драйвер дополнен сбалансированным драйвером Knowles, чувствительным к звуку и воспроизводящим отличные средние и низкие частоты. Технология цифрового кроссовера гарантирует баланс между частотами и четкое звучание отдельных нот. Сверхнизкая задержка в 89 мс делает возможной идеальную синхронизацию аудио и видео, что особенно полезно в играх, когда требуется быстрая реакция на звук.Заслуживает внимания система активного шумоподавления до -42 дБ: NeoBuds S заблокируют практически любой фоновый шум, что особенно полезно в городской среде и при активном образе жизни. Вместе с тем режим окружающего звука позволяет не упускать того, что происходит вокруг во время прослушивания. Также модель имеет пыле- и влагозащиту по стандарту IP54.Наушники обладают гибкой системой настройки – они поставляются с тремя предустановленными режимами эквалайзера: Dynamic, Pure и Audiophile. Переключаться между ними можно через приложение Edifier Connect, а режим Audiophile поддается особенно тонкой настройке, которая будет полезна для меломанов, чутких к малейшим нюансам звука.Не отстает по качеству и микрофон устройства – NeoBuds S оснащены технологией aptX Voice, благодаря которой голос при звонках передается с минимальными помехами: это пригодится и в звонках, и при командной игре с необходимостью в точной синхронизации между игроками.Крайне удобными эти наушники делает их емкий аккумулятор – полного заряда батареи хватает на 6 часов непрерывного прослушивания музыки. В сочетании с чехлом для подзарядки это время увеличивается до 25 часов. Кроме того, они очень быстро заряжаются: 10 минут зарядки хватает на 1.5 часа работы.Наконец, радует дизайн чехла новинки, он имеет матовую текстуру, устойчивую к пятнам и отпечаткам, приятен на ощупь, а металлическая поверхность придает ему футуристический вид. Индикаторная полоса может светиться 7 разными цветами, которые можно настроить с помощью приложения Edifier Connect, также используемого для настройки звука наушников.Проводные наушники P180 USB-C обладают диапазоном частот от 20 Гц до 40 кГц с полосой пропускания на 100% выше, чем у стандартных наушников того же класса, а составные динамики оснащены полимерно-композитными диафрагмами и катушечными проводами DAIKOKU. Это делает звук более объемным и повышает его детализацию. Также модель прошла стандарт сертификации Hi-Res Audio.Способствует качественному воспроизведению и система тонкой настройки звука при помощи эквалайзера с четырьмя режимами воспроизведения. Для их переключения используется приложение с рядом практических опций, включая настройку времени произведения и выбора любимой музыки. Кроме того, в это приложение включены расслабляющие звуки природы и белый шум, которые можно запустить во время отдыха или перед сном.P180 хорошо приспособлены и для звонков – они обладают встроенным высокочувствительным микрофоном, который способен точно улавливать голос даже в шумной среде, что облегчает разговор независимо от обстановки.Эргономичный полувкладыш подходит для большинства типов ушей и имеет плотную посадку. Вкупе с минимальным весом это означает, что наушники надежно закреплены в ухе даже при активных движениях.Обе модели наушников отличаются чистотой и качеством звука, отличным дизайном и надежностью. NeoBuds S подойдет особенно критичным и требовательным любителям музыки, а также киберспортсменам с повышенными запросами, тогда как P180 – удобный и доступный вариант для повседневного ношения в любых обстоятельствах.