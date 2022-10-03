Edifier расширяет линейку наушников двумя беспроводными моделями

3 октября 2022, 11:45

Компания Edifier, крупный производитель аудиотехники, пополнила ряд беспроводных наушников двумя моделями.

Обе новинки могут похвастаться наличием современных технологий и потрясающим качеством звука. Edifier G5BT относится к игровой линейке и отличается минимальной задержкой звука, а Stax Spirit S3 выделяется впечатляющей автономностью до 80 часов.



Это полноразмерные наушники со сверхбыстрой передачей звука. Флагманский чип PixArt обеспечивает задержку всего в 45 мс (± 5 мс). Такой показатель аналогичен проводным устройствам, и позволяет геймеру моментально реагировать на звуки в игре. Устройство оснащено мощными 40-мм титановыми драйверами. Благодаря качеству звука Hi-Res и звуковым эффектам Hecate H+ пользователь может прекрасно ориентироваться в игровом пространстве и определять направление выстрелов и шагов.



Наушники комплектуются емким аккумулятором на 800 мАч, который обеспечивает до 40 часов автономной работы при выключенной подсветке и 17 часов при включенной подсветке. Высокая автономность поможет сконцентрироваться на игровом процессе и не отвлекаться на подзарядку.



Двойной микрофон с системой шумоподавления гарантирует непревзойденную чистоту голоса, отсеивая 90% окружающего шума. Сам микрофон расположен на выдвижной ножке, благодаря которой его можно использовать только при необходимости.



Новинка подключается как по технологии Bluetooth 5.0 с рабочей дистанцией до 10 метров, так и по кабелю 3,5 мм. Имеется кросс-платформенная совместимость с ПК, PS4, смартфоном и другими устройствами.



Гарнитура имеет мягкое оголовье и регулировку по высоте, благодаря чему устройство комфортно садится на голову. Удобное повседневное ношение достигается благодаря амбушюрам из пенопласта с эффектом памяти. Завершают картину градиентная RGB подсветка в виде циферблата и силиконовые кнопки включения игрового режима.



Это первые наушники от компании Edifier в линейке Stax Spirit. Новинка поставляется с усовершенствованными планарно-магнитными драйверами, снижающими искажения звука и расширяющими динамические характеристики. Наушники оснащены новой технологией Edifier EqualMass, которая включает в себя магнитную структуру Audeze® Fluxor™, мембрану Uniforce™ и управление фазой Fazor.



Edifier EqualMass снижает искажение звука до незаметных 0,5%, уменьшает помехи, а также увеличивает разрешение и частотный диапазон звука. Всё это обеспечивает невероятно чистый звук высокого качества, который смогут оценить как любители музыки, так и профессионального слушателя.



Технология Snapdragon Sound поддерживает аудио с высоким разрешением и позволяет достигнуть непревзойденного качества звука, а Qualcomm aptX Voice обеспечивает отличное качество передачи речи по Bluetooth.



Stax Spirit S3 поддерживают многоточечное подключение, что делает возможным одновременно подключать наушники по Bluetooth сразу к двум устройствам. Благодаря этому можно легко переключаться между прослушиванием музыки и играми или телефонными звонками. Кроме соединения через Bluetooth наушники можно подключить комплектным кабелем Aux с адаптером с 3,5 на 6,35 мм.



С помощью приложения Edifier Connect открывается доступ к классическому звуковому эффекту STAX, игровым режимам с малой задержкой, дополнительным параметрам эквалайзера и другим функциям.



Наушники выделяются сверхдолгим временем воспроизведения звука до 80 часов. Такую высокую автономность обеспечивает аккумулятор на 1500 мАч. С помощью функции быстрой зарядки в течение 10-ти минут пользователь получить еще 11 часов работы устройства в режиме прослушивания музыки.



Stax Spirit S3 поставляется с двумя типами амбушюр: мягкими из кожи ягненка и дышащими из прохладной сетки – для комфортного длительного прослушивания.



Обе новинки имеют премиальный дизайн и собраны из качественных материалов. Благодаря сверхбыстрой передаче звука и возможности ориентации в игровом пространстве наушники Edifier G5BT станут верным другом геймера и повысят его шансы на выживание в шутерах. Высокую автономность и потрясающее качество передачи звука Stax Spirit S3 оценят как любители музыки, так и профессионалы.