Edifier представляет две беспроводные гарнитуры

4 августа 2025, 17:15

Компания Edifier представила две новые мониторные гарнитуры – Edifier K750W и Edifier WH700NB Pro. Наушники поддерживают многоточечное соединение, позволяющее плавно переключаться между двумя устройствами (например, смартфоном и ноутбуком).



Модель Edifier K750W оснащена 40-мм динамиками, воспроизводящими частоты в диапазоне 20 Гц - 20 кГц. Чувствительность составляет 92±3 дБ, импеданс – 32 Ом. Новинка поддерживает кодек SBC и обеспечивает естественное звучание как для музыкальных треков, так и для звонков. Громкость воспроизведения не превышает 85 дБ, чтобы ограничить органы слуха от излишней нагрузки. Закрытые амбушюры из пены с эффектом памяти также предотвращают давление на уши, делая даже длительное использование комфортным.

Два встроенных микрофона с шумоподавлением фильтруют окружающие звуки. Регулируемый микрофон с поролоновым ветрозащитным экраном дополнительно минимизирует шум ветра во время разговоров по телефону, а благодаря съёмной штанге его можно легко отсоединить и наслаждаться музыкой без лишних элементов. Дополнительные режимы и настройки эквалайзера доступны в приложении EDIFIER ConneX.Bluetooth V5.4 гарантирует стабильную связь на расстоянии до 10 метров. Аккумулятор 350 мАч позволяет слушать музыку до 55 часов или вести разговоры до 33 часов. Модель поддерживает быструю зарядку: 10 минут подключения к сети обеспечат 4,5 часа работы. Общее время зарядки составляет 2,5 часа, используемый разъём – USB Type-C.Edifier WH700NB Pro – обновлённая версия гарнитуры в более компактном корпусе. 40-мм динамики с композитной мембраной и титановым покрытием выводят аудио высокого разрешения с захватывающим звучанием. Модель воспроизводит частотный диапазон 20 Гц - 40 кГц, поддерживает кодек SBC. Чувствительность составляет 91±3 дБ, импеданс – 32 Ом.Устройство сможет обеспечить высокое качество разговоров в любых условиях – здесь предусмотрено шумоподавление -43 дБ. Алгоритмы искусственного интеллекта эффективно отфильтровывают посторонние звуки, несколько настроек шума адаптируют звук к разным ситуациям.Bluetooth V5.4 гарантирует не только стабильное соединение на расстоянии до 10 метров, но и энергоэффективность. С выключенным шумоподавлением наушники работают до 56 часов, с включённым – до 35 часов. Быстрая зарядка за 15 минут обеспечивает гарнитуру энергией на 10 часов работы. Игровой режим снижает задержку до 0,06 секунд, синхронизируя картинку со звуком.Благодаря своей складной конструкции и тонкому корпусу новинка подходит для тех, кто часто путешествует. Амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти подстраиваются под пользователя. Силиконовые кнопки позволяют быстро переключаться между треками и управлять