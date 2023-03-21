Новые адаптеры для аудиотехники от A4Tech

21 марта 2023, 11:15

Аудиоадаптеры помогут легко подключить наушники, игровую гарнитуру, колонки и другую аудиотехнику к ПК, ноутбуку или смартфону.

Компания A4Tech, один из ведущих производителей периферийных устройств, расширяет ассортимент аудиотехники и начинает выпускать аудиоадаптеры. Первыми в продажу поступили модели AD-3P и AD-4P с популярными интерфейсами Jack 3.5 mm. Устройства оснащены практичными 20-сантиметровыми кабелями и различаются по количеству гнезд (Female) и штекеров (Male).Разветвитель AD-3P имеет один четырехконтактный разъем Jack 3.5 mm (Male) и два гнезда Jack 3.5 mm (Female). Он оптимально подойдет для подключения двух пар наушников к смартфону или планшету, чтобы совместно слушать музыку, смотреть фильмы или видеоролики. Особенно комфортно использовать такой переходник в общественных местах, в транспорте и во время путешествий. Кроме того, можно вывести аудиосигнал с ноутбука или плеера одновременно на два разных устройства: на наушники и, например, на колонку.Модель AD-4P оборудована одним гнездом Jack 3.5 mm (Female) и двумя трехконтактными штекерами Jack 3.5 mm (Male). Этот адаптер позволит подключить геймерскую или офисную гарнитуру с микрофоном к ПК, в котором установлены два раздельных аудиовыхода. Благодаря переходнику не придется покупать наушники и микрофон по отдельности.Преимущество новинок заключается в их компактности. 20-сантиметровый кабель занимает минимум места как в расправленном, так и в сложенном виде, а также устойчив к спутыванию. Оба девайса изготовлены из качественных материалов и передают чистый звук без искажений.