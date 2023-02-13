Геймерские TWS-наушники Edifier GT4 S

13 февраля 2023, 15:45

Модель поддерживает два вида беспроводного подключения, по Bluetooth и радиоканалу, для надёжного сопряжения с широким спектром устройств.

Компания Edifier, крупный производитель аудиотехники, объявила о выпуске беспроводной игровой TWS-гарнитуры с микрофоном GT4 S. Черный зарядный бокс и сами внутриканальные наушники отличаются футуристичным дизайном в стиле космического корабля и эффектной RGB-подсветкой. Встроенная технология Dual-Wireless дает девайсу множество преимуществ — от сверхнизкой задержки звука в 15 мс до четких голосовых вызовов.



Передача звука в модели Edifier GT4 S осуществляется как по Bluetooth версии 5.2, так и по высокочастотному радиоканалу 2,4 ГГц. Благодаря чипсету серии PixArt PAU19 сопряжение через Bluetooth обеспечивает стабильную передачу сигнала и задержку звука в 45 мс. Соединение через радиоканал позволяет снизить этот показатель до 15 мс, что будет особенно полезно в играх.



Наушники могут работать и по радиоканалу. В этом случае беспроводное подключение к устройствам осуществляется через входящий в комплект компактный радиомодуль с двумя разными интерфейсами — Type-C и USB-A. С помощью этого адаптера гарнитура легко устанавливает сопряжение со смартфонами, ПК, ноутбуками, PS4, Switch, iPad и другими устройствами, популярными у геймеров. Радиус приема сигнала составляет 10 м. За счет высокочастотной радиосвязи устанавливается надежное и высокоскоростное соединение с оптимальной защитой от помех и быстрым игровым откликом. Минимальная задержка передачи звука важна для сетевых командных шутеров или динамичных файтингов.



Дополнительно в наушниках применяются специально настроенные игровые звуковые эффекты H+, например, усиление звука шагов или выстрелов. Это гарантирует полноценное погружение в игровой процесс и более яркие эмоции от геймплея.



Новинка оснащена 10-миллиметровыми драйверами и воспроизводит звук в диапазоне 20 Гц-20 кГц. Это обеспечивает живое и яркое звучание. Чувствительность динамиков составляет 98 дБ, а импеданс – 32 Ом. Для достижения сверхчистого и четкого голоса во время звонков и стабильной передачи звука используется канал данных VIP. Модель GT4 S также может работать в двух режимах — игровом и музыкальном.



Edifier GT4 S поставляются в портативном зарядном кейсе необычной формы, напоминающей космический корабль из будущего. И бокс, и наушники оснащены стильной мерцающей RGB-подсветкой, которая подчеркнет игровую атмосферу и поможет быстро обнаружить гаджет в темноте.



Каждый наушник имеет внутриканальную конструкцию и небольшой вес в 4,3 гр. Они удобно размещаются в ушах и не выпадают даже во время бега, прыжков и других видов спорта. В комплекте идут три пары сменных амбушюр, чтобы легко подобрать необходимый размер.



В зарядный кейс встроен аккумулятор на 400 мАч, а емкость батареи наушников — 40 мАч. В Bluetooth-режиме девайс можно использовать в течение 26 часов. Из них 6,5 часов наушники работают без подзарядки, а с ней это время увеличивается на 19 часов.



В режиме подключения по радиоканалу новинки хватит на 5 часов автономного воспроизведения музыки или игр, а зарядный кейс позволит продлить это время на еще 15 часов. Полная зарядка аккумулятора занимает 1,5 часа, для зарядки имеется порт USB Type-C.



За счет универсального беспроводного подключения, сверхнизкой задержки и высококачественного звука игровая TWS-гарнитура Edifier GT4 S удовлетворит потребности и опытных геймеров, и киберспортсменов, а также придется по душе любителям музыки.