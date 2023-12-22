Прозрачный корпус и быстрая зарядка: колонки QD35, QR65 от Edifier

22 декабря 2023, 14:45

Edifier, производитель аудиотехники, представил новые колонки QD35 и QR65. Модели с прозрачным корпусом поддерживают несколько вариантов беспроводного подключения. На выбор доступно две расцветки: черная и белая.



Колонка QD35 прошла сертификацию Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless. 3-дюймовые СЧ-динамики с диафрагмой из алюминиевого сплава воспроизводят басы с частотой до 60 Гц. 1-дюймовые купольные сабвуферы с шелковой диафрагмой настроены на четкое и яркое воспроизведение высоких частот. Усовершенствованные каналы MazeTube Bass Reflex Channels и технология подавления шумов TurbMuff Air Noise Suppression значительно снижают шумы портов и резонанс. Частотный диапазон составляет 60 Гц - 40 кГц, отношение сигнал/шум – 85 дБ (А).

Полноцифровой набор микросхем DSP точно разделяет сигналы на высокие и средние частоты. С помощью двух независимых способов цифровой усилитель TI Closed Loop распределяет аудиосигналы разных частотных диапазонов по целевым драйверам для точного воспроизведения. При общей выходной мощности до 40 Вт RMS колонка может полностью заполнить пространство комнаты площадью 50 м2.На задней панели размещены порт USB-A и разъем AUX с входной чувствительностью 600 ± 50 мВ каждый. Они поддерживают передачу аудиосигналов высокого разрешения. Технология LDAC позволяет передавать качественную музыку с частотой дискретизации 96 кГц через Bluetooth 5.3 с входной чувствительностью 600 ± 50 мФПС.Модель можно использовать в качестве зарядного устройства для более 1000 совместимых устройств. Сверхбыстрая зарядка TurboGaN 35 Вт работает через порты USB-A и USB-C. Усовершенствованные технологии постоянной быстрой зарядки, интеллектуального распределения мощности и постоянного контроля температуры делают процесс безопасным и эффективным.Различные предустановленные световые эффекты позволяют создать подходящую атмосферу для любой музыки. C помощью приложения Edifier Connect можно создавать собственные световые эффекты, а также синхронизировать часы, настраивать эквалайзеры и делиться ими с друзьями.Стильный прозрачный корпус выполнен в футуристическом стиле. Колонка подходит для того, чтобы разместить ее на столе, размер составляет 277,8x164,8x141,7 мм, вес – 2,64 кг.Колонка QR65 также прошла сертификацию Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless, благодаря чему наслаждаться музыкой высокого качества можно без лишних проводов. 3-дюймовые динамики придают насыщенное звучание средним частотам, 1-дюймовые сабвуферы с шелковой диафрагмой в точности воспроизводят высокие частоты. Значительное снижение шумов портов и резонанса достигается за счет сочетания каналов MazeTube Bass Reflex Channels и технологии подавления шумов TurbMuff Air Noise Suppression.Частотный диапазон составляет 60 Гц - 40 кГц. Полноцифровой набор микросхем DSP точно разделяет сигналы на высокие и средние частоты. Цифровой усилитель TI Closed Loop распределяет аудиосигналы разных частотных диапазонов по целевым драйверам для точного воспроизведения. Общая выходная мощность колонки достигает 70 Вт RMS.Кодек LDAC обеспечивает чистое воспроизведение звука высокого разрешения через Bluetooth 5.3, также доступно проводное подключение через порты RCA и USB-A. Через порт USB-A и два порта USB-C производится зарядка других устройств, по эффективности модель превосходит стандартные адаптеры. Сверхбыстрая зарядка TurboGaN 65 Вт совместима с более чем 1000 девайсов.Толстый корпус из МДФ включает независимые боксы для акустического резонатора, системы подсветки и электрической цепи. RGB подсветка поддерживает 11 предустановленных световых эффектов, дополнительные настройки производятся через приложение Edifier Connect. Прозрачный корпус легко впишется в рабочее пространство за счет стильного дизайна.Колонки от Edifier – отличный вариант для тех, кто хочет насладиться чистым звуком у себя дома. Продвинутая акустическая система точно воспроизводит весь диапазон частот без шумов. Подсветка поможет создать подходящую атмосферу, а возможность подзаряжать другие устройства станет приятным бонусом.