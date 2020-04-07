Lenovo представила эргономичную гарнитуру ThinkPad X1 ANC Headphones

7 апреля 2020, 12:45

Компания Lenovo представила на украинском рынке стильную гарнитуру бизнес-класса ThinkPad X1 ANC Headphones.

Элегантные беспроводные наушники минимизируют внешний шум до уровня шепота и обеспечивают качественное и мощное звучание.

Необходимо провести онлайн-конференцию или прослушать подкаст, а вокруг шумно? С наушниками ThinkPad X1 ANC Headphones, которые поддерживают функцию шумоподавления Active Noise Cancellation (ANC) и Environmental Noise Cancellation (ENC), с этим не возникнет трудностей. Где бы ни находился пользователь, ANC в режиме реального времени обнаруживает окружающий шум и минимизирует его до 30 дБ. Нужно только подключить гарнитуру к устройству, выбрать один из трех уровней Active Noise Cancellation – и наушники готовы к работе. Чтобы снизить уровень шума всего на 10 дБ, стоит включить режим Environmental Noise Cancellation. Он идентифицирует голос владельца, автоматически распознает и приглушает различные типы звуков окружающей среды. Благодаря чувствительности 111 дБ гарнитура обеспечивает отличную громкость, а частотный диапазон 20-20000 Гц позволяет насладиться качественным и объемным звуком. Встроенный микрофон четко передает высказывания владельца, поэтому во время Skype-конференций не будет задержек и недоразумений.

ThinkPad X1 ANC Headphones, спроектированные в партнерстве с Synaptics® AudioSmart®, весят 214 грамм, плотно прилегают к уху и работают до 14 часов в автономном режиме (при выключенном ANC). Мягкие и комфортные амбушюры в стильном алюминиевом корпусе легко складываются внутрь благодаря металлическим шарнирам, которые сгибаются на 90 градусов. Поэтому такой эргономичный аксессуар станет надежным спутником как в дороге, так и на рабочем месте. Подсоединить гарнитуру к смартфону, планшету или лэптопу можно через Bluetooth 5.0 или с помощью кабеля через разъем USB Type-C.

Достаточно нажать одну из специальных кнопок, чтобы присоединиться к онлайн-конференции или переключиться на более приоритетный звонок. Нужно всего 15 минут подзарядки, чтобы наушники работали 2 часа в автономном режиме, а за 3 часа аксессуар восстанавливает аккумулятор до 100%.



Изготовленные из премиальных и надежных материалов, наушники ThinkPad X1 ANC Headphones не только удачно подчеркнут стильный деловой образ владельца, а также обеспечат комфортное общение и прослушивания аудиофайлов.