Флагманская серия игровых мышек от MSI – CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT

27 апреля 2023, 10:15

Компания MSI, ведущий производитель геймерского оборудования, объявляет о выходе своих самых продвинутых игровых мышек на данный момент – серии CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT.



Будучи продолжением серий Clutch GM41 и GM31, она следует той же дизайнерской концепции, а форма корпуса заимствована у серии GM50 – с дополнительными улучшениями.



Модели серии CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT отличаются особой легкостью: за счет продуманной структуры корпуса в них применятся на 25% меньше пластика. Эргономичная форма делает мышь комфортной в использовании, а боковые вставки с запатентованной технологией Diamond LightGrip позволяют крепче держать устройство в руке благодаря противоскользящей текстурированной поверхности, через которую видна полноцветная подсветка. Как проводная, так и беспроводная модель доверху наполнены самыми современными технологиями, нацеленными на любителей компьютерных игр.

Мышь CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT WIRELESS обладает множеством функций, которые помогут геймерам проявить все свое игровое мастерство. Вес устройства составляет всего лишь 85 граммов. Флагманский оптический сенсор PixArt PAW-3395 наделяет мышку превосходными характеристиками: разрешение – до 26000 DPI, отслеживание перемещений со скоростью до 650 IPS и ускорением до 50 g. Беспроводной радиоинтерфейс 2,4 ГГц работает с большей стабильностью и сниженными задержками благодаря эксклюзивной технологии SwiftSpeed. Также устройство способно подключаться по беспроводному интерфейсу Bluetooth или по кабелю. Подзарядка возможна двумя способами: с помощью ускоренной проводной подзарядки Snap Charging (в три раза более быстрой, чем обычно) или комплектной док-станции Charging Dock. Емкость встроенного в мышь аккумулятора составляет 550 мА·ч. Время автономной работы при подключении по интерфейсу 2,4 ГГц с технологией SwiftSpeed достигает 150 часов.



Отличным выбором в качестве проводной игровой мышки будет модель CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT. Это легкое устройство (всего 75 г) тоже оснащается высококлассным оптическим сенсором PixArt PAW-3395 с разрешением до 26000 DPI и отслеживанием перемещений с ускорением до 50 g и скоростью до 650 IPS. Благодаря передовому микроконтроллеру частота опроса достигает 8000 Гц, что в восемь раз выше промышленного стандарта в 1000 Гц. Это означает моментальную передачу данных, что в свою очередь добавляет точности при совершении мельчайших движений. А чтобы движения были более свободными, мышь снабжена специальным кабелем FriXionFree, который минимизирует трение об коврик или поверхность стола.





В основных кнопках мыши применяются долговечные переключатели Omron, рассчитанные на более чем 60 млн щелчков. Тефлоновые ножки с однонаправленной текстурой поверхности гарантируют гладкое скольжение, что необходимо для совершения точных и быстрых движений. У каждой мышки имеется внутренняя память, способная хранить три профиля с настройками. Для работы с профилями и изменения различных параметров, в том числе эффектов подсветки, предлагается приложение MSI Center.



- Оптический сенсор PixArt PAW-3395.

- Чувствительность – до 26000 DPI, скорость – до 650 IPS, ускорение – до 50 g.

- Запатентованные вставки MSI DIAMOND LIGHTGRIPS

- Классическая эргономичная форма и малый вес (85 г)

- Док-станция для подзарядки, эксклюзивная технология MSI SNAP CHARGING

- Три интерфейса и беспроводная технология MSI SWIFTSPEED

- Переключатели OMRON, рассчитанные на более чем 60 млн нажатий

- Ножки из тефлона

- Приложение MSI Center для настройки устройства

- Сохранение трех профилей с настройками во встроенной памяти

- Док-станция для подзарядки, USB-передатчик (2,4 ГГц), кабель FriXionFree с технологией подзарядки MSI Snap Charging (USB-C -> USB-A) в комплекте.