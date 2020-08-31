Новые аксессуары MSI для геймеров

31 августа 2020, 16:15

Компания MSI, ведущий производитель игрового компьютерного оборудования, представляет новые аксессуары, отличающиеся оптимизированной конструкцией и предназначенные для широкого круга пользователей: клавиатуру Vigor GK50 ELITE, мышь Clutch GM08 и подставку под запястья VIGOR WR01.

Клавиатура Vigor GK50 ELITE предлагается с двумя типами механических переключателей: Kailh Box White и Kailh Blue. Оба варианта являются «щелчковыми», то есть при нажатии производят четкий тактильный отклик и ясно слышимый щелчок. Переключатели Box White отличаются большей стабильностью, повышенной четкостью срабатывания, улучшенной надежностью (80 млн нажатий) и защитой от воды и пыли (IP56).Совместимость с Dragon Center:

Регулировка и синхронизация подсветки, создание профилей с настройками, запись макросов – все это и многое другое можно сделать в приложении Dragon Center.

Авиационный алюминий:

Анодированная алюминиевая рама, на базе которой выполнена клавиатура, служит надежной опорой во время интенсивной игры.

Поклавишная подсветка с красочными эффектами:

Клавиатура Vigor GK50 ELITE наделена полноцветной поклавишной подсветкой и поддерживает множество динамических визуальных эффектов, в которых участвуют даже индикаторы Num Lock и Caps Lock.

Полная стабильность:

На днище корпуса, прямо под клавишей пробела, имеется специальная прокладка, предотвращающая скольжение клавиатуры во время игры или набора текста.

Горячие клавиши:

С помощью горячих клавиш можно управлять визуальными эффектами подсветки и воспроизведением мультимедийного контента.