MSI представляет механическую игровую клавиатуру Vigor GK50 Low Profile

11 ноября 2019, 12:15

Компания MSI с гордостью представляет новую модель в своей линейке игровых аксессуаров – низкопрофильную клавиатуру Vigor GK50 Low Profile.

Данная модель представляет собой самую тонкую механическую клавиатуру из всех когда-либо выпускавшихся под брендом MSI. Кроме того, это весьма красочное устройство, ведь в нем реализована эксклюзивная подсветка Mystic Light, визуальные эффекты которой можно настраивать отдельно для каждой клавиши.



Клавиатура Vigor GK50 Low Profile представляет собой высоконадежную модель, выполненную в тонком корпусе из прочного и долговечного алюминия. Используемые в ней низкопрофильные белые механические переключатели Kailh могут похвастать превосходной обратной связью, как тактильной, так и звуковой, с легко определяемым моментом срабатывания. При высоте всего 34 мм они обладают более коротким ходом и более низкой точкой срабатывания, чем традиционные механические переключатели, что означает более высокую скорость при наборе текста или управлении в компьютерной игре. Механические переключатели также известны своей долговечностью, и Vigor GK50 Low Profile не исключение. Ее переключатели рассчитаны на не менее чем 50 миллионов нажатий.Светодиодная подсветка каждого переключателя настраивается с помощью приложения Dragon Center. Даже статусные индикаторы в правой верхней части клавиатуры могут синхронизироваться с общим цветом и визуальным эффектом. Корпус устройства обладает эргономичной формой, чтобы руки пользователя находились как можно ближе к своему естественному положению. Это обеспечит дополнительный комфорт во время затяжных игровых сессий.Все программные функции, реализованные специалистами MSI, доступны посредством одного эксклюзивного приложения Dragon Center, которое является полноценным центром управления всеми устройствами MSI: компьютерами, компонентами и аксессуарами. В частности, здесь настраиваются цвет и визуальные эффекты подсветки Mystic Light.