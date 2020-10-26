Новые игровые аксессуары от MSI

26 октября 2020, 13:45

Компания MSI – ведущий производитель игровых устройств – готова представить новую серию игровых аксессуаров, которые помогут вывести игровой комфорт на новый уровень.

Среди аксессуаров особенно выделяются клавиатуры серии VIGOR, игровые мыши серии CLUTCH, гарнитуры IMMERSE и контроллеры FORCE.

КЛАВИАТУРЫ СЕРИИ VIGOR

Клавиатура серии VIGOR станет надежным фундаментом ваших будущих побед. Благодаря надежному основанию данных клавиатур MSI удалось предотвратить скольжение во время игровых сессий.



VIGOR GK30 – Клавиатура VIGOR GK 30 идеально подходит для энтузиастов, ищущих надежное и практичное решение для повседневного гейминга.



VIGOR GK50 LOW PROFILE – «Низкопрофильная VIGOR GK50 отлично подходит для игр — это клавиатура механического типа с ходом клавиш в 3 миллиметра», - Igromania.ru



VIGOR GK50 ELITE – «Очень интересная клавиатура, которая понравится любителям игр и кибер-спортсменам. Хорошие характеристики, классические размеры, удобные клавиши и отличная работа», - Overclockers.ru



ИГРОВЫЕ МЫШИ CLUTCH

Игровые мыши серии CLUTCH помогут «выйти сухим из воды» даже из самой сложной игровой ситуации. Высокая чувствительность, симметричная форма – одинакова удобная как для правшей, так и для левшей – вкупе с красочной подсветкой делают игровые мыши серии CLUTCH незаменимыми спутниками геймеров любых рангов.



CLUTCH GM11 – Высокое качество деталей и отличная эргономика обеспечивают геймеру удобный захват мыши, тем самым делая её надёжным партером в геймерском сражении.



CLUTCH GM30 – «Представитель продвинутой игровой периферии с необычной подсветкой и удобным управлением», - GreenTechReviews.



CLUTCH GM50 – «Оптическая мышь CLUTCH GM50 изготовлена из чёрного матового пластика, имеет скошенную стильную форму и оснащена RGB подсветкой. А светится у мыши вставка возле основания, боковые части скрола и фирменный дракон MSI», - MPP-NEWS.



ГАРНИТУРА IMMERSE

Наушники серии IMMERSE могут похвастаться высококачественными динамиками, которые выводят качество звука на новый уровень! Благодаря этому геймер может услышать врага еще до того, как он выйдет из тени, что делает наушники серии IMMERSE надежным союзником в любой игре.



IMMERSE GH30 – «При цене от 3690 рублей IMMERSE GH30 предлагает хороший игровой звук, удобство в использовании, складную конструкцию и неплохой микрофон», - RBK GAMES



IMMERSE GH50 – «Наушники, которые превзошли все ожидания», - Igromania.ru



DS502 GAMING HEADSET – Высококачественные драйверы, шумоподавление, а также интеллектуальная система вибрации делают эти наушники идеальным игровым аксессуаром.



КОНТРОЛЛЕРЫ FORCE

Игровые контроллеры серии FORCE позволяют геймеру контролировать ход любого онлайн сражения с невиданной точностью. Возьми ситуацию под полный контроль!



FORCE GC20 – Благодаря аналоговым триггерам, которые распознают до 256 нажатий, данный контроллер идеально подходит для гоночных симуляторов.



FORCE GC30 – Высокоточные аналоговые стики помогают обеспечить плавное маневрирование как при управлении автомобилем, так и при отслеживании виртуального врага.