MSI представила гарнитуру Immerse GH60

2 февраля 2018, 14:45

Тайваньская MSI анонсировала свою новую игровую гарнитуру - Immerse GH60.



Релиз новинки в розницу должен состоятся в ближайшее время.

Наушники накладного типа обладают 50-миллиметровыми излучателями с неодимовыми магнитами. Заявленный диапазон – от 20 Гц до 40кГц. Имеется также микрофон. Его обустроили на ножке.Если верить производителю, новинка способна также заинтересовать и продуманной конструкцией, за счет которой пользователь получает высокий уровень комфорта при транспортировке.Стандартной комплектацией предусмотрены две пары амбушюр – из кожи и ткани.Подключение гарнитуры к источнику звука выполняется посредством классического 3,5 мм коннектора. Такой формат, кстати говоря, позволяет задействовать ее не только с ПК, но и также различными мобильными устройствами – смартфонами, планшетами и пр.О стоимости на данный момент, к сожалению, информации нет.