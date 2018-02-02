2 февраля 2018, 14:45

MSI представила гарнитуру Immerse GH60

Тайваньская MSI анонсировала свою новую игровую гарнитуру - Immerse GH60.

Релиз новинки в розницу должен состоятся в ближайшее время.


Наушники накладного типа обладают 50-миллиметровыми излучателями с неодимовыми магнитами. Заявленный диапазон – от 20 Гц до 40кГц. Имеется также микрофон. Его обустроили на ножке.

Если верить производителю, новинка способна также заинтересовать и продуманной конструкцией, за счет которой пользователь получает высокий уровень комфорта при транспортировке.

Стандартной комплектацией предусмотрены две пары амбушюр – из кожи и ткани.

Подключение гарнитуры к источнику звука выполняется посредством классического 3,5 мм коннектора. Такой формат, кстати говоря, позволяет задействовать ее не только с ПК, но и также различными мобильными устройствами – смартфонами, планшетами и пр.

О стоимости на данный момент, к сожалению, информации нет.


Оцените новость:
  • 0 оценок