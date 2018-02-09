MSI представляет гарнитуру GH60 и комплект "клавиатура+мышь" Vigor GK40

9 февраля 2018, 11:15

Компания MSI объявляет о выпуске гарнитуры Immerse GH60, клавиатуры Vigor GK40 и комбо-комплекта «клавиатура+мышь» Vigor GK40.

Эти устройства предназначены для широкого круга любителей компьютерных игр, которые ищут надежное «оружие» для виртуальных баталий.

Гарнитура Immerse GH60 – это детализированный и кристально чистый звук в компьютерных играх и при прослушивании музыки, обеспечиваемый высококачественными динамиками с 50-миллиметровыми неодимовыми магнитами. Стандартный разъем 3,5 мм позволяет легко подключать ее как к компьютерам, так и к мобильным устройствам. Гарнитура обладает превосходной эргономикой – гибкое оголовье и мягкие амбушюры обеспечивают комфортное прилегание и равномерное распределение веса при надежной изоляции от посторонних шумов. В комплект поставки входят две пары амбушюров, которые можно менять по своему вкусу или по мере необходимости. Один комплект сделан из гладкой кожи, а второй – из мягкой ткани.Клавиатура Vigor GK40 отличается более четким срабатыванием клавиш, чем обычные мембранные, приближаясь по тактильным ощущениям к механическим клавиатурам. Разноцветная подсветка клавиш с несколькими уровнями яркости и большая подставка для запястий обеспечат максимальный комфорт и настоящую геймерскую атмосферу при игре в темноте.Клавиатура Vigor GK40 также доступна в составе комбо-комплекта вместе с игровой мышью Clutch GM10, которая отличается эргономичной формой корпуса, возможностью быстрого переключения чувствительности (4 уровня, до 2400 точек на дюйм) и красивым логотипом MSI со светодиодной подсветкой. Данный комплект будет одинаково хорош и для продуктивной работы, и для игр.Визуальные эффекты цветной светодиодной подсветки, реализованной в клавиатуре Vigor GK40, можно персонализировать по своему вкусу и синхронизировать с другими наделенными подсветкой компонентами и аксессуарами с помощью эксклюзивного приложения Mystic Light.