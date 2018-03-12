MSI представляет игровые клавиатуры Vigor GK80 и GK70

12 марта 2018, 11:45

Компания MSI с гордостью представляет новинки в серии игровых аксессуаров – клавиатуры Vigor GK80 и GK70.

Отличительной особенностью этих моделей является красочная светодиодная подсветка Mystic Light, которая не просто наделяет их великолепным внешним видом, но и позволяет геймерам персонализировать клавиатуру, настроив цвет каждой отдельной клавиши. Оба устройства используют прочную раму из анодированного алюминия, их легко чистить благодаря «плавающей» конструкции клавиш. В комплект поставки входят сменные колпачки (12 резиновых и 4 металлических), с помощью которых можно будет легко нащупать нужные клавиши вслепую. В обеих клавиатурах используются переключатели Cherry MX с цветной светодиодной подсветкой. Специальные «горячие» клавиши служат для доступа к эксклюзивному игровому приложению MSI Gaming App.

Выполненная в корпусе из прочного и долговечного алюминия, клавиатура Vigor GK80 – это модель высшего класса с механическими переключателями Cherry MX, разноцветной подсветкой Mystic Light, программируемыми «горячими» клавишами и дополнительным комплектом колпачков, которые можно хранить в специальном отделении на нижней панели удобной подставки для рук. На клавиатуре Vigor GK80 имеется отдельный блок клавиш для управления воспроизведением мультимедийного контента. С их помощью можно изменять громкость звука, включать и выключать песню в программном плеере – и все это, не открываясь из запущенной игры. Для дополнительного удобства клавиатура снабжена портом USB, к которому можно подключить еще одно периферийное устройство, например мышь или гарнитуру.

Модель Vigor GK70 предназначена для геймеров, которые предпочитают минималистический подход к сборке игровой системы. Благодаря отсутствию цифрового блока клавиш, ее металлический корпус отличается особой компактностью. Она наделена цветной подсветкой Mystic Light, синхронизируемой с другими устройствами, и использует высококачественные переключатели Cherry MX. Дополнительный штрих в красочный облик этой клавиатуры вносит атмосферная подсветка, проецируемая по бокам корпуса.

Визуальные эффекты красочной светодиодной подсветки, реализованной в новых клавиатурах MSI, можно персонализировать по своему вкусу, а также синхронизировать с другими наделенными подсветкой компонентами и аксессуарами с помощью эксклюзивного приложения Mystic Light.