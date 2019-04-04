MSI запускает микросайт о системе подсветки Mystic Light

4 апреля 2019, 9:45

MSI, ведущий мировой бренд в игровой индустрии, объявляет о перезапуске микросайта Mystic Light, на котором представлена система подсветки с гибкой регулировкой из единого приложения.

Она поддерживается всеми линейками продуктов MSI, включая материнские платы, видеокарты, мониторы, компьютеры, ноутбуки и аксессуары, такие как клавиатуры и мышки.



В рамках сотрудничества компании MSI с более чем полусотней брендов были оптимизированы и протестированы на совместимость более 250 наделенных подсветкой продуктов. В результате пользователи получают возможность синхронизировать и настраивать их визуальные эффекты из приложения Mystic Light, не переключаясь на другие утилиты. Сочетая продукты из рекомендованного списка Mystic Light, все покупатели устройств MSI смогут легко создать и персонализировать яркий игровой компьютер с красочной полноцветной подсветкой.

