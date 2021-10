MSI и Ubisoft вместе работают над Far Cry 6

11 октября 2021, 10:45

Компания MSI в сотрудничестве с Ubisoft предлагает всем геймерам еще глубже окунуться в мир готовящейся к выходу игры Far Cry 6 с помощью синхронизируемой подсветки Ambient Link.

Ambient Link – это технология, которая позволяет определенным устройствам MSI со встроенной подсветкой Mystic Light создавать прямо в комнате, в которой располагается игровая система, атмосферное освещение, гармонирующее с цветовой гаммой игры.

«Мы рады продолжить наш успешный путь вместе с Ubisoft. Освещение имеет драматический эффект на восприятие игры. Оно определяет, как геймер видит игру и взаимодействует с ней. Ультрареалистичное атмосферное освещение на базе технологии MSI Ambient Link помогает полностью погрузиться в мир Far Cry 6», – отметил Сэм Черн, вице-президент MSI по маркетингу.В Far Cry 6 игроку предстоит испытать горячку и хаос партизанских боев, разворачивающихся в тропическом рае на острове Яра, застывшем во времени под гнетом диктатора Антона Кастильо, которого воплотил актер Джанкарло Эспозито («Мандалорец», «Во все тяжкие»). Главный персонаж Дани Рохас, местный житель, оказывается вовлечен в разгорающуюся по всей стране революцию. В боях, которые развернутся в непроходимых джунглях и густонаселенных городах, Дани будет использовать для победы все, что найдется под рукой, чтобы свергнуть тирана. Для этого в игре есть множество уникальных и удивительных видов оружия, транспортных средств и животных-компаньонов. Far Cry 6 поступит в продажу по всему миру 7 октября.Созданная на базе эксклюзивной технологии MSI Mystic Light Sync, функция Ambient Link позволяет использовать подсветку устройств MSI, например клавиатуры ноутбука, для отображения различных игровых событий, таких как получение персонажем новых навыков или наград. Благодаря технологии Ambient Link игра начинает жить в самой комнате, создавая фантастические ощущения от погружения в мир Far Cry 6.Пользователи, купившие игровые устройства MSI определенных моделей, смогут скачать Far Cry 6 (стандартное издание для ПК) совершенно бесплатно. Данная акция ограничена по времени. Период проведения – с 7 по 31 октября 2021 года.