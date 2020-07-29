Функция MSI Ambient Link теперь поддерживается Monster Hunter World

29 июля 2020, 10:45

В апреле MSI объявила о начале сотрудничества с компанией CAPCOM по интеграции функции MSI Ambient Link, и теперь та стала доступной в игре Monster Hunter World: Iceborne.

Благодаря динамической синхронизации используемые в игре краски, например, цвет неба или визуальные эффекты монстров, могут выходить за пределы монитора и отображаться с помощью иллюминационных панелей Nanoleaf или адресуемой подсветки компьютерного оборудования MSI.



Демонстрация функции MSI Ambient Link в игре Monster Hunter World: Iceborne





Скачать MSI Ambient Link: https://www.msi.com/Landing/dragon-center-download



Об игре MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE

Monster Hunter World: Iceborne – это большое дополнение к игре Monster Hunter: World, которая является наилучшим бестселлером компании Capcom за всю историю – во всем мире было распродано более 12 миллионов копий, а общий тираж всех частей серии составляет более 53 миллионов. Дополнение Iceborne сопоставимо по объему контента с оригиналом и предлагает новый, скованный льдом мир, новую сюжетную линию, новых монстров, новые варианты геймплея и многое другое.

