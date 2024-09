MSI и Blizzard представили ограниченную серию видеокарт World of Warcraft

2 сентября 2024, 12:45

Компании MSI и Blizzard Entertainment рады представить ограниченную серию видеокарт, посвященную 20-летней годовщине игры World of Warcraft и выходу ее нового дополнения «The War Within».

Выполненная на базе графического процессора NVIDIA GeForce 4070 SUPER, модель GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM World of Warcraft EDITION обладает высокой производительностью и поддерживает передовые технологии, такие как масштабирование DLSS и трассировку лучей, что гарантирует отличное качество изображения и комфортную частоту кадров в играх.Дизайн устройства вдохновлен цветами культовой игры. Сочетание таинственного синего и роскошного золотого вызывает ассоциации с эпическими приключениями, в которые погружаются пользователи вот уже два десятилетия. В комплект поставки входят десять декоративных задних пластин с магнитным креплением, на которых изображены иллюстрации к разным дополнениям World of Warcraft. Пользователь может подобрать сочетание иллюстраций по своему вкусу.Коллаборация между MSI и Blizzard гармонично объединяет передовые технологии и игровую эстетику. Новая видеокарта придется по вкусу всем поклонникам World of Warcraft.