Bolt запустив функцію "Сімейний профіль"

31 июля 2025, 12:15

Поїздки з Bolt стають ще зручнішими для сімейного користування. Нова функція дає можливість створити спільний акаунт, який об’єднує декількох людей.

Об’єднайте акаунти всіх членів родини в один профіль та викликайте авто Bolt без зайвих зусиль.



За внутрішніми даними компанії Bolt, від 2 до 6% поїздок замовляються не для власника акаунту, що зазвичай вимагає ручної координації локації або пересилання деталей поїздки. Завдяки новій функції "Сімейний профіль" цей процес значно спрощується: один користувач може запросити рідних чи близьких до свого профілю, оплачувати поїздки, встановлювати місячні ліміти на витрати та отримувати сповіщення про подорожі в реальному часі. Загалом до сімейного профілю можна додати до 9 учасників, при цьому кожен зможе самостійно замовляти поїздки через додаток.



Звертаємо увагу, що "Сімейний профіль" не змінює базових вимог платформи щодо віку пасажирів. Кожен учасник профілю має бути зареєстрований у додатку Bolt та бути старше 18 років. Це означає, що функція не призначена для бронювання поїздок для неповнолітніх без супроводу дорослих. Вікові обмеження встановлені з міркувань безпеки та відповідності чинному законодавству.



Крім зручності, власники профілю отримують більше контролю над витратами та впевненості в безпеці поїздок. Вони можуть бачити історію поїздок кожного учасника, отримувати миттєві сповіщення про початок і завершення маршруту, а також за потреби — відстежити поїздку на мапі чи зв'язатися з водієм або пасажиром у разі незапланованих зупинок або змін маршруту.



«У компанії Bolt ми завжди прагнемо створювати сервіси, які справді відповідають потребам наших користувачів у повсякденному житті. Тому ми раді представити нову функцію "Сімейний профіль", яка дозволить організовувати та оплачувати поїздки для кількох людей з одного акаунту, роблячи користування сервісом значно зручнішим і гнучкішим. Цей інструмент створений для того, щоб підвищити контроль, забезпечити прозорість витрат і зберегти свободу користування сервісом для кожного учасника. Ми впевнені, що завдяки "Сімейному профілю" користувачі Bolt зможуть легше планувати свої поїздки та мати більше можливостей для підтримки своїх близьких, навіть якщо вони не можуть користуватися додатком самостійно. Цей запуск — це ще один крок до забезпечення високоякісного досвіду поїздок для всіх наших клієнтів в Україні», — зазначає генеральний менеджер компанії Bolt в Україні, Сергій Павлик.



