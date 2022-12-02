YASNO та Bolt запускають спільну акцію

2 декабря 2022, 16:45

Завітати до друзів у гості або запросити їх до себе – це не лише привід гарно провести час, а й можливість заощадити електроенергію принаймні в одній оселі.

Саме у такий спосіб пропонують економити світло YASNO та сервіс виклику авто Bolt, даруючи українцям знижки на поїздки у грудні.

Щоб отримати знижку 100 грн, користувачам додатку Bolt необхідно поїхати у гості до рідних або друзів та викласти в Instagram фото при свічках і відмітити сторінки @bolt_ukraine та @yasno_ukraine. Після виконання всіх умов у приватні повідомлення надійде унікальний промокод, який можна одноразово застосувати при замовленні поїздки. Незалежно від кількості фото у стрічці чи сторіз, акаунту надається один промокод протягом усього періоду акції.Акція від Bolt та YASNO триватиме з 5 по 25 грудня на усій підконтрольній території України.Для нових користувачів, які зареєстрували обліковий запис у мобільному додатку Bolt після 1 грудня, діятиме універсальний промокод SAVELIGHT, що дає право на знижку 70 грн при першому виклику авто. Кількість пропозицій обмежена.