С октября ЕС вводит биометрическую систему контроля въезда и выезда

31 июля 2025, 11:15

С 12 октября в странах ЕС и Шенгенской зоны вводится новая биометрическая система въезда и выезда (EES).

Как сообщает Еврокомиссия, вместо привычных штампов в паспортах путешественникам будут снимать отпечатки пальцев или фотографировать лицо только при первом пересечении границы. Дальнейшие въезды будут регистрироваться автоматически без отметок в паспорте, что позволит точнее контролировать сроки пребывания. Внедрение системы продлится около полугода.Программа EES (EU's Entry/Exit System) является частью более широкой инициативы ЕС под названием "умная граница". Она направлена на ускорение прохождения пограничного контроля для часто путешествующих, точный учет въездов и выездов, а также усиление мер против нелегальной миграции. Система будет внедрена в 29 странах, включая все страны Шенгенской зоны.