Новую систему въезда в Евросоюз опять могут отложить

18 сентября 2024, 12:45

Сразу несколько европейских стран не готовы запустить новую автоматизированную систему въезда/выезда EES (Entry/Exit System).

Боятся скопления больших очередей на границах. Поэтому её внедрение может быть снова отложено, пишет The Guardian. Не исключено, что EES не будет готова до конца года.Эта система должна была заработать 10 ноября. Она включает проверки отпечатков пальцев и распознавания лиц на внешних границах Евросоюза. EES предполагает сдачу биометрии. Поэтому с загранпаспортами без чипов могут возникнуть проблемы.