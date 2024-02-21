Евросоюз предупредил о новых правилах пересечения границы

21 февраля 2024, 10:45

Брюссель предупредил, что новая система въезда в ЕС заработает во второй половине 2024 года. Возможно, осенью.



На границе внедрят автоматизированную систему, которая легко вычислит поддельные документы и снизит риски нелегальной миграции. Она будет считывать ФИО, дату рождения, сведения о визах (тип, сроки, страна выдачи), информацию о предыдущих поездках в ЕС и всех пограничных пунктах, которые вы пересекали. На границе заставят сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться. Эти данные будут храниться 3 года.