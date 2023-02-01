1 февраля 2023, 12:45

Украина может присоединиться к зоне роуминга ЕС уже в этом году, — журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Высокопоставленный чиновник ЕС утверждает, что законодательство, которое позволяет Украине стать частью зоны, свободной от мобильного роуминга ЕС, может быть принято уже в этом году", - говорится в сообщении.Отметим, что единое роуминговое пространство с ЕС даст возможность осуществлять звонки между ЕС и Украиной без дополнительных расходов и позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам.