BlaBlaCar розробила новий продукт для автобусних перевізників

31 июля 2025, 12:45

У 2025 році BlaBlaCar завершила велике стратегічне оновлення внутрішньої технологічної інфраструктури для автобусного напряму.

Новий продукт — систему управління інвентарем (IMS) — повністю розробила українська команда інженерів, і зараз її вже використовують всі партнери BlaBlaCar. Це більше 500 перевізників.

IMS (Inventory Management System) — це система управління інвентарем, яка в контексті транспортних перевезень виконує роль "операційного ядра" для перевізника. Її впровадження надає перевізникам гнучкі інструменти для керування маршрутами, автопарком і пасажиропотоком, а також відкриває нові можливості для зростання, автоматизації й аналітики. Це оновлення стало наступним кроком у вдосконаленні сучасної цифрової екосистеми BlaBlaCar для автобусних перевізників і сприяє подальшій цифровізації ринку транспортних перевезень — зокрема цифрової інтеграції автобусного сегмента.

Що змінилося?

Нова IMS — це не просто заміна старої платформи, а переосмислення всього процесу управління автобусними перевезеннями.

Без обмежень: нова IMS дає змогу перевізникам самостійно додавати необмежену кількість напрямків — без додаткових листів, дзвінків чи очікувань. Це суттєво спрощує управління автопарком та пришвидшує планування маршрутів.

Єдина платформа: раніше для кожного перевізника запускалася окрема версія системи, що ускладнювало підтримку. Тепер усі працюють на одній базі — це знижує технічні ризики, пришвидшує оновлення й полегшує обмін даними.

Простота у використанні: оновлений інтерфейс став логічнішим, але зберіг знайомі елементи. Це забезпечило м’який перехід та можливість швидкого початку роботи з системою.

Більше контролю: з новою системою перевізники можуть відстежувати пасажиропотік, заповнюваність рейсів та динаміку попиту. Це дає змогу ефективніше управляти розкладом і реагувати на зміни в реальному часі.

Стабільність і захист: сучасна архітектура здатна забезпечити безперебійну роботу навіть у пікові періоди.

Як вдалося реалізувати?

«Рішення про створення нової системи було ухвалене ще наприкінці 2021 року. Мета – зробити платформу більш зручною, стабільною й масштабованою для наших партнерів-перевізників. Незважаючи на повномасштабне вторгнення, проект вдалося реалізувати практично в заплановані строки – з відставанням лише на один квартал», — говорить Олександра Іцковська, керівниця автобусного маркетплейсу BlaBlaCar.

Наразі для зручності партнерів стара система залишається доступною як архів — на ній зберігаються історичні дані. Її повне відключення заплановане на кінець літа 2025 року.

З 2019 року BlaBlaCar реалізовує свою мультимодальну стратегію – окрім спільних поїздок для власників авто і пасажирів, компанія відкрила можливість автобусним перевізникам пропонувати автобусні квитки користувачам BlaBlaCar. Україна наразі є найбільшим ринком BlaBlaCar у Центральній та Східній Європі із 2.1 мільйонами активних користувачів. З 2022 року кількість внутрішніх автобусних поїздок, заброньованих через BlaBlaCar, збільшилася втричі.