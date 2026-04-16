Норвегія розробила "мисливця на дрони" для української армії

16 апреля 2026, 8:15

Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace розробила спеціальний бойовий модуль для боротьби з дронами, інтегрований на українську броньовану платформу Inguar-3.

Модуль побудований на базі дистанційно керованої системи озброєння CROWS та оснащений електрооптичними й інфрачервоними сенсорами на висувній щоглі, що дозволяє виявляти та відстежувати безпілотники на значній відстані.Система призначена насамперед для боротьби з БПЛА типу «Шахед» та «Герань». Випробування модуля вже завершені, а передача українській стороні очікується найближчим часом.