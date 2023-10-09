Вчені розробили пристрій, що дозволяє людському мозку спілкуватися з комп’ютером

9 октября 2023, 13:15

Дослідницька група з Університету Пурсу розробила технологію бездротового зв’язку для мозкових імплантатів, відому як двофазний квазістатичний зв’язок з мозком.

В основі цього методу лежить технологія, за допомогою якої ІМК переводять нейронні сигнали в пропозиції зі швидкістю 150 слів за хвилину. Це близько до звичайної швидкості розмови.Система включає мініатюрні датчики, які імплантуються в різні ділянки мозку, а також спеціальний «приймач», який людина повинна одягнути на голову. Внутрішні датчики перетворюють активність нейронів на слабкі електричні сигнали і передають їх через нервову тканину на зовнішній пристрій.