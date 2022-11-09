У Китаї розробили безпілотник MD-22 для випробування гіперзвукових технологій

9 ноября 2022, 12:15

Він отримає широкі можливості завдяки своїм характеристикам. Безпілотник розвиватиме швидкість до 7 махів. Розробкою платформи займалися Інститут механіки CAS та Аеродинамічна дослідницька академія Гуандуна (GARA).