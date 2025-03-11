Nova Digital розробила RouteStripe - підвищення ефективності адресної доставки

IT компанія Nova Digital презентувала новий сервіс, що допомагає компаніям оптимізувати маршрути та графіки доставки.
Використання RouteStripe дозволяє бізнесу скоротити витрати на логістику до 30%. Сервіс має API для інтеграції з TMS-системами та буде корисним компаніям, які працюють з адресною доставкою: логістичним операторам, службам з доставки, роздрібним мережам, бізнесу з електронної комерції тощо.
Мозком RouteStripe є математичний модуль, що використовує формули та алгоритми для побудови маршрутів. Його завданням є пропонувати найкращі та економічно ефективні рішення для всього процесу адресної доставки - від планування маршруту до вручення вантажу клієнту. Зокрема, система вміє:
- аналізувати ефективність використання ресурсів (палива, часу, задіяного персоналу тощо)
- оцінювати точність маршрутів та рівень завантаженності автомобіля
- коригувати маршрути в режимі реального часу
- контролювати своєчасність доставки
- відстежувати роботу кур’єрів тощо.
Одним із перших клієнтів, що протестувала RouteStripе на мільйонах власних операцій, стала Нова пошта — міжнародний логістичний оператор, що надає послуги у 17 країнах Європи.
“Завдяки RouteStripe ми адаптуємо маршрути під власні потреби. Це дозволило нам знизити витрати на 30%. Також ми оптимізували використання нашого автопарку, що дало змогу скоротити споживання пального на 33,9%. Це не лише зменшило наші операційні витрати, а й допомогло скоротити викиди CO₂”, — зазначила Юлія Попко, Директорка департаменту адресного обслуговування Нової пошти.