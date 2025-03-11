Nova Digital розробила RouteStripe - підвищення ефективності адресної доставки

11 марта 2025, 9:45

IT компанія Nova Digital презентувала новий сервіс, що допомагає компаніям оптимізувати маршрути та графіки доставки.



Використання RouteStripe дозволяє бізнесу скоротити витрати на логістику до 30%. Сервіс має API для інтеграції з TMS-системами та буде корисним компаніям, які працюють з адресною доставкою: логістичним операторам, службам з доставки, роздрібним мережам, бізнесу з електронної комерції тощо.

Мозком RouteStripe є математичний модуль, що використовує формули та алгоритми для побудови маршрутів. Його завданням є пропонувати найкращі та економічно ефективні рішення для всього процесу адресної доставки - від планування маршруту до вручення вантажу клієнту. Зокрема, система вміє:- аналізувати ефективність використання ресурсів (палива, часу, задіяного персоналу тощо)- оцінювати точність маршрутів та рівень завантаженності автомобіля- коригувати маршрути в режимі реального часу- контролювати своєчасність доставки- відстежувати роботу кур’єрів тощо.Одним із перших клієнтів, що протестувала RouteStripе на мільйонах власних операцій, стала Нова пошта — міжнародний логістичний оператор, що надає послуги у 17 країнах Європи.“Завдяки RouteStripe ми адаптуємо маршрути під власні потреби. Це дозволило нам знизити витрати на 30%. Також ми оптимізували використання нашого автопарку, що дало змогу скоротити споживання пального на 33,9%. Це не лише зменшило наші операційні витрати, а й допомогло скоротити викиди CO₂”, — зазначила Юлія Попко, Директорка департаменту адресного обслуговування Нової пошти.