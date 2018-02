Покупая Radeon RX Vega или 580 пользователь получит FAR CRY 5 PC STANDARD

28 февраля 2018, 13:45

Геймеры хотят получить более четкий геймплей и иммерсивное погружение в игру, и теперь они могут присоединиться к Сопротивлению и победить, получив Far Cry 5 БЕСПЛАТНО при покупке одной из готовых систем со встроенной графикой Radeon RX Vega 64, Radeon RX Vega 56 или Radeon RX 580.

Акция действует с 27 февраля 2018 г.



Компания AMD тесно сотрудничает с Ubisoft, чтобы игроки смогли насладиться Far Cry 5 с исключительным качеством изображения, невероятно высокой частотой кадров и низкими задержками при выводе кадров. Игра будет поддерживать ряд специальных технологий Radeon RX Vega, включая:



Rapid Packed Math – Удваивает количество вычислений в секунду для более скоростного расчета физики и проведения вычислений на GPU Vega.

Shader Intrinsics – Позволяет игре получить прямой доступ к оборудованию на видеокартах Radeon RX для увеличения производительности GPU

Radeon FreeSync 2 – Обеспечивает низкие задержки при выводе кадров и высокую яркость вместе с расширенной цветовой палитрой High Dynamic Range (HDR) для дисплеев ПК.



При покупке участвующих в акции систем игроки получат код на загрузку Far Cry 5 из библиотеки Uplay и смогут активировать его на amdrewards.com. Акция начинается 27 февраля и заканчивается 20 мая 2018 года. Дата релиза Far Cry 5 назначена на 27 марта 2018 г. Активировать купон можно будет только после официального выхода игры.



Акция действует во всех странах за исключением Китая, Кубы, Северной Кореи, Сирии, Судана и Ирана.